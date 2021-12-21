Классика и креатив – детской кистью

Творческие люди подводят итоги — отчетная выставка художественной школы «Время творить», посвященная Новому году, открылась в Центральной городской библиотеке им. М. Горького в Пятигорске.

Гостей приветствовала основатель и креативный директор школы Александра Соловьева. Картинная галерея создана учениками школы «Время творить». Для них это реальная возможность приобщения к миру культуры — художественной и духовной. Выставку готовили месяц.

Первыми зрителями ее стали родители юных живописцев. В экспозиции, как личные работы, так и три коллективных макета. «В школе «Время творить» мы считаем очень важным не только работать самим, но и учиться сотрудничать друг с другом. На занятиях у детей и кураторов-художников творческая и комфортная атмосфера. Преподаватели учат не только мастерству, но и обязательно оставляют место для креативности», — подчеркнула Александра Соловьева. Выставка – итог первого полугодия. Работы представлены в трех дисциплинах (академический рисунок, живопись, композиция) по темам пропорция, перспектива, светотень, теплохолодность и другие.