В поисках читателя и зрителя

Проект «Книжная полка» — короткие видеосюжеты о книгах — существует уже 11 лет. Это годы творчества, поисков, перемен и борьбы за существование. Рассказ руководителя проекта Ларисы Сазановой — об уникальном профессиональном опыте, достойном того, чтобы о нем узнали коллеги и читатели.

Развитие и использование новых форм и возможностей в библиотечной работе позволили коллективу Центральной городской библиотеки им. М. Горького Пятигорска на протяжении ряда лет осуществлять зрелищный проект по продвижению книги и популяризации чтения. Совместный с ГТРК «Ставрополье» проект «Книжная полка» стартовал в 2011 году с первыми короткими репортажами о книжных новинках поначалу без участия библиотекарей в роли ведущих. Репортаж снимался в стенах библиотеки и конкретную книгу представляли молодые сотрудники телевидения. Судьба серии коротких сюжетов без особой системы не имела четких перспектив, никто не знал, удержится ли она в новостях культуры. С октября 2011 года наряду с тележурналистами появился первый участник короткой программы от ЦГБ им. М. Горького, отвечающий за организационную часть проекта со стороны библиотеки. Это была я. Постепенно передача приобрела просветительско-рекомендательный характер, а текст стали готовить библиотекари, выступая по очереди в роли ведущих. За долгие 7 лет «Книжная полка» выходила в эфир около 300 раз. Менялись редакторы и журналисты, но удавалось сохранить оригинальную подачу материала из библиотеки, сохраняя неповторимую стилистику обители книжного разума.

В 2018 году программа поменяла формат, оставив представление книжных новинок и местных авторов в прежнем виде, а классическую и знаменитую мировую художественную литературу стали подавать в интригующей форме изложения, постепенно разжигая любопытство и вовлекая зрителя в занимательный сюжет. Появилась специальная рубрика «Неклассическая классика», когда читателю предлагалось: угадать известного автора по фактам биографии и цитатам из его знаменитых произведений, само произведение и его главного героя в современном облике. Программа выходила еженедельно. В тесном творческом союзе библиотека и телевидение добились признания «Книжной полки» как короткой образовательной, просветительской и отчасти игровой программы на постоянной основе, ее выпуски не оставались без внимания зрителей. Некоторые сюжеты передачи снимались с участием студентов факультета журналистики и литературного мастерства Пятигорского государственного университета, с неоднократным участием заведующего кафедрой, профессора В. И. Шульженко. Нередко героями передачи становились известные и признанные писатели Ставрополья. Героями «Книжной полки» были и главные редакторы местных журналов и альманахов. Выход в эфир проекта «Книжная полка» стал событием регионального масштаба, его транслировали на весь Ставропольский край, бывали случаи, когда за книгой или журналом после выхода в эфир в Пятигорскую библиотеку приезжали из других городов Кавказских Минеральных Вод. Например, после выхода видеосюжета о книге Захара Прилепина «Взвод» автор прислал библиотеке слова благодарности и дал высокую оценку программе в целом.. Проект был отмечен рядом наград: в апреле 2018 года – Благодарственным письмом Ассоциации специалистов медиаобразования (АСМО); в 2019 году на Всероссийском конкурсе «Серебряный ветер» в Москве первое место в номинации «Медиапроект года». Конкурс проводил МПГУ МИГ (кафедра ЮНЕСКО). Дипломами победителей «за создание и реализацию проекта» отмечены организаторы и авторы формата – это и мы, работники библиотеки, и представители : ГТРК «Ставрополье»

У читателя может возникнуть ощущение, что жизнь проекта складывалась гладко и благополучно, но в реальности не один раз приходилось доказывать уместность и необходимость короткой передачи о книгах, ее важность для зрителей. С точки зрения руководства ТВ, эфирное время стоит денег и всегда существует возможность заработать на рекламе, а не заниматься сомнительной благотворительностью в области культуры. С трудом, но удавалось оставаться на плаву, избегать формата «желтой сенсационности» в рекомендуемых книгах и авторах, сохраняя спокойный тон, ненавязчивость и общий уровень культуры.

Однако в 2020 году совместный проект ЦГБ им. М. Горького и ГТРК «Ставрополье» под названием «Книжная полка» перестал существовать по причине сокращения формата деятельности Пятигорской студии телевидения. После вынужденного перерыва в 1,5 года колоссальный опыт по созданию медиапроекта вновь удалось применить – на работу приняли члена Союза журналистов Елену Еринских (оператора, монтажера, режиссера) и, сохранив изначальную нумерацию выпусков, оригинальное название, выпустили новые сюжеты. Удалось значительно улучшить и расширить цикл на базе библиотеки, сделать его более глубоким по содержанию и интересным для разных групп читателей.

В качестве важных зрелищных моментов – интерьеры библиотеки как символ культуры и литературы. Привлечены и обучены новые ведущие – библиотекари, представляющие книгу, для каждой из них разработано индивидуальное тематическое направление, придуман заголовок авторской серии. Каждая из участниц представляет книгу из фонда, в котором работает. Сотрудники библиотеки участники проекта получают уникальный опыт создания качественного медиаконтента, не впадая в искушение развлекать ради самого развлечения и помня важный тезис библиотечной деятельности: занимая – просвещать.

Один из роликов, посвященных М. Ю. Лермонтову, на конкурсе Пятигорского фестиваля «Лермонтовские сезоны – 2021» в номинации «Мультимедиа» получил диплом Лауреата первой степени из рук Президента кинофестиваля «Хрустальный источникъ», председателя жюри Эвклида. Кюрдзидиса. Цель проекта: с помощью новых мультимедийных форм, интересных и малоизвестных фактов привлекать внимание к книгам, рекомендовать качественное, развивающее чтение, пропагандировать лучших авторов и продвигать достойные внимания произведения отечественных и зарубежных авторов.

«Книжная полка» находится в постоянном развитии, пробуя различные формы подачи материала, вызывает не только интерес к чтению и литературе, а повышает образовательный уровень зрителей всех возрастов, формирует читательский вкус и помогает взглянуть свежим взглядом на знакомые всем имена.

Кстати

В 2022 году в рамках проекта «Книжная полка» вышло уже 12 сюжетов. В их числе — 10 фактов о которых вы знали: о книге немецкого натуралиста П. Вольлебена «Тайная жизнь деревьев». Читай! Узнавай! Удивляйся!: американский писатель Рэй Брэдбери. От сказок волшебных к рассказам душевным: книга прозаика, сказочника, детского писателя Ю. Г. Степанова «Таблетки от непогоды». . Все изменяется, ничто не исчезает: о русском журналисте, издателе, писателе, театральном критике и драматурге Алексее Сергеевиче Суворине и его сборнике стихов М. Ю. Лермонтова. Часть вторая.

Лариса Сазанова, член Союза журналистов РФ,

главный библиограф ЦГБ им. М. Горького.