Ко Дню пожилого человека в Пятигорске организовали конкурс по дорожной безопасности «Бабушки рулят!»

В Пятигорске в канун Дня пожилого человека в 6-ой школе прошел необычный семейный конкурс: проходить квесты по ПДД в учреждение пришли бабушки. Активных и неравнодушных к проблеме безопасности на дороге жительниц курорта привлекли к мероприятию их внуки.

Мероприятие прошло под девизом «Бабушки рулят!». Разделившись на 3 команды, участницам предстояло ответить на вопросы викторины, разгадать ребусы, вспомнить поговорки, собрать автомобильную аптечку. По окончанию мероприятия бабушки продемонстрировали знания оказания первой доврачебной помощи.

На всех станциях квеста участниц конкурса активно поддерживали их маленькие болельщики, учащиеся начальных классов. В завершении игры взрослые участницы мероприятия получили благодарственные грамоты, а также наилучшие пожелания от сотрудников еще много лет оставаться «примерными автоледи».