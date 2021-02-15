Когда чужая боль как своя…

Пятигорск — особенный город и живут здесь особенные люди, для которых чужой беды не бывает. Виталий Кравченко — именно такой человек, с особенной жизненной позицией. Для него помогать людям, попавшим в тяжелую ситуацию, так же естественно, как и дышать, хотя сам он практически полностью парализован. После травмы позвоночника он прикован к кровати, но данное обстоятельство его не сломило. Виталий нашел в себе силы жить дальше и теперь помогает соотечественникам с ограниченными возможностями здоровья преодолевать трудности, связанные с их нынешним положением.

У Виталия есть сайт https://vitkravchenko.ru/,где он общается с друзьями, знакомыми, постоянными зрителями и читателями, отвечает на вопросы, дает советы, делится наблюдениями, выкладывает видеоролики о своей жизни, а также публикует рассказы, романы и повести. Благодаря Интернету, у Виталия появились новые друзья. Они-то и прислали ему ноутбук, оснащенный устройством, которое позволяет пользоваться портативным компьютером без помощи рук, а также электрическую инвалидную коляску с вертикализатором. Пятигорчанин был очень рад подаркам, хотя сам давно уже придумал приспособления для работы на ноутбуке, о чем также рассказал на своем сайте. Тогда же на одном из каналов центрального телевидения показали передачу о молодом парне — Романе Печенине, который несколько лет назад попал в аварию, получил серьезные травмы и оказался полностью обездвижен. Эта история произвела на Виталия очень сильное впечатление. Он понимал состояние молодого человека из Красноярского края и решил, что должен помочь парню найти свое место в жизни, опираясь на поддержку людей, с которыми он мог бы общаться с помощью ноутбука.

Виталий решил, что новое устройство Роману больше пригодится, ну а сам он уже привык к своему старому приспособлению.

— Кто ему еще поможет? Он сирота, ухаживает за ним, по сути, чужая женщина. Так и решил отдать. Ничего, обойдусь своим. Ему нужнее. Думаю, подарю ему устройство для работы за ноутбуком без рук, — поделился своими мыслями наш земляк.

К сведению

Технологичное приспособление

для работы за компьютером без рук, по словам Виталия Кравченко,

стоит больше 100 тысяч рублей.

«Айтрекер» подключается

к компьютеру через USB-порт

и позволяет управлять

компьютером взглядом.

Тогда же пятигорчанин решил, что и электрическая инвалидная коляска с вертикализатором больше подойдет молодому человеку из Сыктывкара, с отцом которого Виталий также познакомился на своем сайте.

Жизнь непредсказуема — всякое может случиться, и хорошо, что где-то рядом живут такие люди, как Виталий, которым не все равно и которые отдадут последнее, чтобы помочь и удержать человека на краю пропасти.