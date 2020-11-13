Когда душа молода!

Что отличает добровольца от обычного человека? Он ни за что не пройдет мимо чужой беды! При этом активная жизненная позиция совершенно не зависит от возраста. Главное, чтобы душа оставалась молодой… Первый на Ставрополье волонтерский центр «Молоды душой» открылся в Пятигорске на проспекте Кирова, 68 (здание художественной школы) в минувший четверг.

В последнее время волонтерское движение поддерживается на уровне государства. В октябре 2020 года благотворительный фонд «Ангел», штаб-квартира которого базируется в столице СКФО, стал победителем Всероссийского конкурса «Молоды душой» по формированию и открытию в регионах волонтерских центров «серебряного» добровольчества и проведению образовательных мероприятий, войдя в десятку обладателей соответствующего гранта по стране. И вот итог.

В рамках церемонии открытия нового центра состоялась дискуссия с участием представителей аппарата правительства края, министерства труда и социальной защиты Ставрополья, отделения Пенсионного фонда РФ по СК и Ассоциации волонтерских центров. Кроме того, мероприятие включало образовательные программы для «серебряных» волонтеров и организаторов добровольчества, выставку творческих работ добровольцев с богатым жизненным стажем и, конечно же, концертные выступления как самих виновников торжества, так и молодых талантов, которым волонтеры передают свои знания на безвозмездной основе.

В режиме видеосвязи поприветствовал участников председатель Ассоциации волонтерских центров России Артем Метелев, подчеркнувший: команда благотворительного фонда «Ангел» за годы работы стала настоящим профессионалом в деле милосердия, что доказали ее многочисленные добрые дела во благо жителей региона.

Не могла пропустить открытие первого в крае центра «серебряного» волонтерства и Наталья Адаева, начальник управления по взаимодействию с институтами гражданского общества аппарата ПСК. По просьбе собравшихся она рассказала о проекте «Доброе сердце», который послужил развитию добровольческой акции «Импульс добра», охватившей весь край. На самом деле, задумок, направленных на адресную помощь населению Ставрополья, очень много. Если бы не пандемия…

Постоянно держит руку на пульсе гражданских инициатив и Министерство труда и соцзащиты СК. Молодежные квесты и форумы — это хорошо. Но за бортом не должны оставаться и люди старшего поколения, считает зам. начальника отдела социального обслуживания населения Екатерина Жукова.

Кстати:

В ряды волонтеров «серебряного» возраста могут вступать люди от пятидесяти лет и старше. Но те, кому перевалило

за 65, в эти дни вынуждены оставаться дома. Однако и у них все, конечно, впереди. Главное, не сдаваться. Ведь пандемия коронавируса обязательно отступит!

Цифра

На сегодняшний день движение волонтеров «серебряного» возраста объединяет

в Ставропольском крае более 1000человек.

Представители отделения Пенсионного фонда России по СК перечислили программы, в рамках которых пенсионеры уже сегодня повышают компьютерную, экологическую, юридическую грамотность, в том числе и в сфере пенсионного законодательства. А пройдя курс всеобуча сами, они готовы обучать других. Все эти наработки, несомненно, пригодятся для обучения «серебряных» волонтеров на базе вновь созданного ресурсного центра в Пятигорске.

Факт:

Федеральная программа «Молоды душой» осуществляется по инициативе Ассоциации волонтерских центров совместно с благотворительным фондом «Память поколений».

Цель — создание комплексной системы поддержки развития волонтерской деятельности граждан старшего возраста для раскрытия их личностного и профессионального потенциала, самореализации и улучшения качества жизни. Программа реализуется в рамках «Стратегии действий в интересах граждан старшего поколения в Российской Федерации до 2025 года», утвержденной распоряжением Правительства РФ в феврале 2016 года.

Мнение:

Наталья Адаева, начальник управления по взаимодействию с институтами гражданского общества аппарата ПСК:

— Уже не первый год мы слышим о том, что в нашем крае есть волонетры «серебряного» возраста. Но зачастую они работают только на бумаге. А вот сегодня у нас появилась уверенность: людей элегантного возраста, занимающих активную жизненную позицию, одних не оставят. Им будут помогать, обучать. Волонтерская деятельность делает людей счастливыми. За «серебряным» волонтерством будущее. Люди старшего поколения умеют все — и спеть, и станцевать, и выслушают, и дадут мудрый совет. Нам очень нужен их опыт.

Любовь Хенкина, координатор ВОД «Волонтеры-медики» по Ставропольскому краю, исполнительный директор благотворительного фонда «Ангел»:

— Сегодня мы обсуждаем вопросы «серебряного» волонтерства, возможности и перспективы оптимального взаимодействия добровольческих организаций с властными структурами, соцработниками и учреждениями культуры. Волонтерское движение охватило практически все направления нашей жизни. В крае успешно действуют волонтеры экологии, истории, образования, волонтеры-медики. Уже выпущена и методическая литература, объединившая добровольческие организации, получившие общественное признание. Открытие центра «Молоды душой» — событие знаковое, своего рода подведение итогов большой работы. А благодаря выигранному гранту у нас появилась возможность систематизировать накопленный опыт и транслировать его повсеместно.

Ирина Аверченко, координатор волонтеров культуры СК:

— Почему я стала волонтером? Пионерское детство, комсомольская юность… Вся моя жизнь связана с общественной работой. Я сама предприниматель, у меня дети, внуки. Всю жизнь занималась танцами, театром, хотя образование у меня техническое. Раньше-то в Доме пионеров преподавали так, что можно было сразу в вуз поступать… Однажды я поняла, что сегодняшним подросткам не так-то просто найти себе применение. Мы с единомышленниками учим их танцам, театральному творчеству. Развиваем новое направление, когда танцы рождаются на глазах у зрителей. Танцуем все, кроме балета… У нас есть разработки и для инклюзивных детей, и для людей пожилого возраста. Работаем за идею и с радостью! Организовываем серебряные балы, показы мод, чтобы жизнь у наших подопечных, независимо от того, сколько им лет, была яркой.