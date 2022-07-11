Когда Храм – твоя семья

Основной ресурс всей деятельности Православной церкви это, как ни покажется, парадоксально светскому человеку – информация. Ведь Евангелие, вера – это не что иное, как Благая весть, формирующая на основе классических библейских заповедей определенный ценностный базис. Христианство устанавливает высокую нравственную планку для нашего существования, для всей цивилизации.

А что такое семья? Да, наше сокровище, крепость и приют души. Но это и Благая весть, наш путь в будущее через детей. Какой будет семья в самом широком смысле этого слова, таким будет и будущее. В Россию, ставшей цитаделью традиционных человеческих ценностей, очень вовремя пришел Президентский Указ о Дне семьи, любви и верности. Страна откликнулась волной красивых, ярких праздников, исполненных самымипозитивными смыслами.

Разумеется, подключилась и Православная церковь, тем более что в сонме ее святых есть немало примеров высокой и преданной любви, чадолюбия и верности. В Пятигорске, в уникальном деревянном срубе — храме Трех Святителей, этот праздник вышел за рамки очередной доброй встречи прихожан, концерта учащихся воскресной школы и удивил сюрпризами.

Надо сказать, успехи этой воскресной школы, которую опекает матушка Марина, Рождественские спектакли, таланты воспитанников хорошо известны в городе. Забегая вперед, скажу, что когда в финале праздника я попросила ее собрать свою семью для фотосъемки, Марина собрала вокруг себя всех выступавших детишек, которых мы с удовольствием и запечатлели на память.

— Но я же говорила о вашей семье,- снова подошла я к ней.

— А это и есть моя семья, — засмеялась она. Но все же сделали мы и «эксклюзивное» фото с ее супругом отцом Вячеславом Фоминым и двумя сыновьями Данилой и Николаем.

Но немного истории. Храм Трех Святителей начали строить в 2009 годуи уже на следующий год, в сентябре 2010 года, строительство было завершено. Чин освящения совершен 26 ноября 2011 года. Храм освящен во имя самых почитаемых христианами всех конфессий святых: Василия Великого, Святителя Иоанна (Златоуста) и Григория Богослова. Находится в ведении Пятигорской и Черкесской Епархии.

Сейчас этот самый большой в Закавказье деревянный храм, сталтуристической достопримечательностью, вписан в маршруты паломников. Верующие православные христиане едут поклониться святым иконам Божией Матери — чудотворные иконы были привезены сюда из Афонского монастыря в 2012 году. В храме хранится еще одна святыня — это привезенная из Москвы частица святых мощей блаженной Матроны.

Есть здесь и несравнимое по значимости, но все же дарящее радость и детям и взрослым другое «чудо» — бельчатник на территории, где играют и носятся в колесе три беличьи семьи. Помните пушкинское:

«Ель растет перед дворцом,

А под ней хрустальный дом;

Белка там живет ручная,

Да затейница какая!

Белка песенки поет,

Да орешки всё грызет…»

Большая мудрость нужна тем, кто может сделать храм процветающим и привлекательным для людей. Служит в храме, его настоятелем стал тот, кто его и строил – Вячеслав Фомин, выпускник Санкт-Петербургской духовной академии. Верные его помощники — матушка Марина, отец Андрей Паскевичи вся паства.

Отец Вячеслав рассказывает:

— У престола уже больше двадцати лет. Начинал шестым священником большого собора. В эти полгода было много трудов, но «самое веселое» началось, когда меня перевели в станицу под Пятигорском, где все нужно было начинать с нуля. Нужно было поднимать сам храм — не буду утомлять вас подробностями строительного процесса, в котором я принимал непосредственное участие. Нужно было — и на это уходила большая часть сил — создавать приход. Череда богослужений, евангельские группы, воскресная школа, хор — все это легло на наши с матушкой плечи. А еще самообразование, а еще заочная учеба в духовной академии, а еще всевозможные приходские мероприятия. После станицы было послушание строительства храма, в котором сейчас и служим. Начинали с вагончика, и это самое лучшее время моей жизни. Помните жаркое лето, когда горели леса и смог распространялся по столице? В это самое время мы литургию начинали служить в вагончике как можно раньше, а потом служили возле, если позволяла погода. Со временем у нас прибавилось обязанностей: я тружусь на сыроварне, а супруга погружена в процесс работы с дошкольниками, и это то, что требует большого внимания.

Как, думаю, и многих других знающих отца Вячеслава, меня не оставляет вопрос – как можно так много трудиться, сохраняя при этом радость восприятия жизни, чувство юмора и праведность. Праведность. Вот не знаю, как иначе обозначить «ауру» этого человека.

— Вокруг столько непеределанных дел, столько людей, которые нуждаются в нашей помощи,- отвечает отец Вячеслав. — Как говорил Антоний Великий, «избери себе труд, и он, вместе с постом, молитвою и бдениями, избавит тебя от всех скверн, потому что телесный труд приносит чистоту сердца, а чистота сердца делает то, что душа приносит плод».

Рассказ будет неполным, если не сказать, отец Вячеслав – человек очень современный, храм, его новости представлены в новостных лентах социальных сетей. Мы с ним и познакомились в социальных сетях, обсуждая язычество, так что мой путь к храму начался в интернете. И еще очень спортивный. Любимый отдых семьи- походы и поездки в горы. Не раз поднимались с детьми на вершину Бештау. А сейчас он мечтает о переходе через горы к морю…

Однако вернемся к самому празднику, посвященному Дню семьи, любви и верности.

Синее небо, жаркий июльский денек. Трепещущая зелень берез вокруг храма… Воскресная утренняя служба и причастие прошли в приподнятом настрое.

А до дворе храма прихожан встречали волны «Севастопольского вальса» — на праздник был приглашен муниципальный духовой оркестр! От знакомых любимых мелодий ноги сами просились в танец, вот и закружились первые пары…

На живописной фотозоне фотографировались семьи. Детки раздавали бумажные ромашки – символ этого Дня. Мне досталась «ромашка-любовь»… Для самых маленьких провели мастер-класс по их изготовлению. Выставка детских рисунков радовала глаз. Читали стихи, водили хороводы учащиеся воскресной школы.

И вот еще сюрприз – водили они хороводы вокруг огромного, двухметрового Пасхального яйца, которое уже и раньше стало, как сейчас принято говорить, точкой притяжения прихожан. Но теперь оно расписано членом Союза художников России Игорем Хоронько и засияло красками.Любимая тема этого известного художника — городские и ландшафтные пейзажи. И вот теперь в храме появился духовный арт-объект – Пасхальное яйцо, расписанное видами Пятигорска.

Молитва, прекрасная музыка, искусство, детский смех – все это сложилось в прекрасный летний праздник, доброе, теплое послевкусие которого не оставляет тебе долго…