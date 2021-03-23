Когда культура – это работа

В Пятигорске поздравили работников культуры с профессиональным праздником.

В Ставропольском государственном театре оперетты в преддверии Дня работника культуры состоялась торжественная церемония чествования работников данной сферы. Почетными гостями торжества стали депутат Госдумы, первый заместитель председателя комитета ГД по культуре Ольга Казакова; заместитель главы администрации города Пятигорска Наталья Васютина; Директор, художественный руководитель театра Светлана Калинская. Учитывая, что минувший год был омрачён пандемией коронавируса, это нисколько не помешало продолжить деятельность, изменив лишь сам формат мероприятий. Год без зрителей, но, тем не менее, работа осуществлялась в онлайн-режиме, в виде выставок, флешмобов, конкурсов.

Заместитель главы администрации города Пятигорска Наталья Васютина вручила работникам отрасли почетные награды, отметив высокий вклад в развитие культуры города-курорта, и пожелала виновникам торжества творчества, энергии и множества интересных идей. А также, заслуженные награды выдающимся работникам культуры города-курорта, были вручены Депутатом Госдумы Ольгой Казаковой, которая отметила, что культура на сегодняшний день является одним из приоритетов государственной политики.