Когда остынут батареи?

На улице наконец-то потеплело, и от ставропольцев традиционно стали поступать вопросы о дате завершения отопительного сезона.

Строго обозначенной даты для отключения отопления не существует. То есть, совсем не обязательно, что подача тепла в здания с централизованной системой теплоснабжения завершится 15 апреля (у многих завершения отопительного сезона ассоциируется именно с этой датой).

Решение об окончании отопительного периода принимают органы местного самоуправления, ориентируясь, в первую очередь, на погоду. Правилами предоставления коммунальных услуг, утвержденными Постановлением Правительства Российской Федерации от 06.05.2011 г. № 354, предусмотрено, что отопительный период должен заканчиваться не ранее дня, следующего за днем окончания 5-дневного периода, в течение которого среднесуточная температура наружного воздуха выше 8°C.

На сегодняшний день о завершении отопительного сезона минЖКХ СК уведомили следующие территории края:

— с 6 апреля отключено теплоснабжение в Арзгирском округе (в многоквартирных домах, соцобъекты продолжают получать теплоноситель);

— с 8 апреля – по той же схеме в Минераловодском городском округе;

— с 11 апреля планируется полное прекращение теплоснабжения в Георгиевском ГО, при этом социальные объекты могут продолжать получать теплоноситель по заявлению руководителя такого учреждения.

— Погода весной достаточно капризная. Мы направили в муниципалитеты памятки по так называемому «плавному завершению отопительного сезона». Прежде чем принимать решение о прекращении подачи тепла, местные власти должны учитывать не только текущие значения термометров, но и долгосрочный прогноз погоды. На особом контроле объекты социального назначения: больницы, школы, детские сады. Мы рекомендуем органам местного самоуправления проработать с руководством этих организаций вопрос о прекращении подачи тепла по необходимости. К вопросу нужно подходить гибко и разумно: люди не должны мерзнуть, но и улицу отапливать не нужно, — комментирует министр ЖКХ Ставропольского края Роман Марченко.

Источник: Телеграм-канал Министр ЖКХ Ставрополья https://t.me/mingkhsk