Когда поет моя Россия

Месяц май в Пятигорске был по-настоящему событийным. А завершился красочным действом — IV юбилейным фестивалем «Песни России». «Летящей походкой» в город ворвалась, запела, заплясала, покорив сердца пятигорчан, Надежда Бабкина с ансамблем «Русская песня». Да еще в сопровождении целого ряда замечательных фольклорных групп, представляющих нашу страну «от Волги до Енисея».

Накануне большого вечернего концерта звезда провела мастер-класс для творческих коллективов Ставрополья в музее «Россия — моя история». Желающих набраться опыта у народной артистки оказалось не менее пятисот человек. Концертный зал музейного комплекса был заполнен «народниками» почти до отказа. И среди пятигорчан талантов немало. Однако профессионалы и любители съехались в Пятигорск еще и из Георгиевска, Буденновска, Кировского района, соседних городов-курортов. Притом что в краевом центре фестиваль стартовал 20 мая и встречи с известной исполнительницей уже состоялись в Предгорном районе, Железноводске, Ессентуках… В Пятигорске «казачку Надю» с хлебом-солью встречали горячеводские казаки, а также депутат Думы РФ Ольга Казакова и глава города Дмитрий Ворошилов.

С участниками мастер-класса звезда поделилась: коллектив, который в этом году отмечает юбилейную дату, сумел удержаться на плаву благодаря кипучей энергии, желанию идти в ногу со временем и, конечно же, многоголосой составляющей. По словам Надежды Бабкиной, «Русская песня» как единый организм, однако каждый артист — индивидуальность. Участникам мастер-класса звезда посоветовала действовать в любимом жанре смелее, вопреки утверждениям скептиков, что это все устарело и никому не нужно. Ансамбль «Русская песня» доказывает обратное на протяжении уже 45 лет…

Ставропольский народ узнал основы подготовки голосовых связок к процессу пения и много других секретов исполнительского искусства. Остановилась Надежда Бабкина и на особенностях южного диалекта, с которым когда-то боролась сама, ведь она родом из Астрахани. Горячими аплодисментами поприветствовали участники еще одного московского гостя – историка моды Александра Васильева.

О радушии местных жителей Надежда Бабкина рассказала, открывая большой концерт на центральном стадионе Пятигорска. В программе приняли участие хоровые и танцевальные коллективы, представляющие многонациональную Россию. Помимо «Русской песни», это фольклорная группа «Россияне», исполнительница русских народных песен Анна Кузьмищева, аккордеонисты-виртуозы братья Бондаренко, певец Евгений Гор, удмуртский государственный театр фольклорной песни и танца «Айкай», этнографическая фольклорная студия «Мерема», этно-рок-группа «Аргымак», исполнительница традиционного чукотского горлового пения Олит Тевлянаут, шоу-балет «Живая планета», фолк-группа «После 11», ансамбль «Ритмы гор». Не подкачали и пятигорчане: ансамбли «Топотуха», «Хуторок», «Новруз», «Дружба», «Веселуха», «Казачье раздолье». Зрелищный и яркий танцевально-песенный марафон удался на славу. Недовольных и скучающих среди зрителей не оказалось. А вход был свободным и «безбилетным» для всех. В завершение глава Пятигорска Дмитрий Ворошилов от имени жителей многонационального города поблагодарил Надежду Бабкину и всех участников марафона за бережное сохранение песенных традиций и многообразный колорит необъятной России.

Из первых уст:

Надежда Бабкина, народная артистка РФ:

— 15 лет мы ездим по разным регионам нашей огромной страны и в каждом регионе находим свою изюминку, свои обычаи. Но самое главное – люди, самый важный стратегический ресурс нашего государства. Все, что мы демонстрируем на сцене, создано не нами, а веками создавалось нашими предками. Наша задача — вытащить это на поверхность, петь и делать новые прочтения!

Владимир Савченко, атаман ГКО, депутат Думы Пятигорска:

— Казаки Горячеводской казачьей общины встречали известную певицу по всем правилам кавказского гостеприимства, о чем она сама упомянула со сцены, отметив, что вся ее группа была рада свежим натуральным продуктам, и особенно салу. Надежда Бабкина гордится своими казачьими корнями и концерт свой начала с песни «Казачка Надя». А мы любим ее за открытую душу, веселый нрав, великолепный голос. Радует и факт, что народные песни в наш век цифровых технологий все еще популярны и вызывают большой интерес среди молодежи. На переполненных трибунах пятигорского стадиона я увидел немало молодых лиц. Было много семейных пар с детьми. Значит, у народной песни есть будущее.