Когда реп несет патриотический настрой

В Пятигорске проходит окружной этап всероссийского фестиваля патриотического репа Главным организатором необычного проекта выступает Федеральное казначейство России. Читают реп о Родине и о любви студенты вузов, сотрудники финансово-экономических и правоохранительных органов.

«Укрепление духовно-нравственных ценностей и совершенствование патриотического воспитания молодежи» — такие цели, по словам заместителя руководителя Федерального казначейства Александра Михайлика, ставит перед собой команда организаторов. Они убеждены: реп, один из самых популярных жанров современной музыки, вполне может помочь воспитать у подрастающего поколения любовь к Родине, укрепить историческую память и гражданскую позицию, противодействовать экстремизму в молодежной среде.

Фестиваль посвящен 76-летию Великой Победы и проходит в три этапа: в марте состоялись региональные отборочные туры, в апреле и мае самых ярких патриотов-реперов отбирают уже на уровне федеральных округов, а в сентябре запланирован гала-концерт в рамках молодежного фестиваля «Таврида-Арт» в Севастополе. Периодичность проведения реп-фестиваля (останется ли он единоразовым событием или будет проводиться ежегодно) определят уже после его завершения, проанализировав отклик молодежной аудитории на эту инициативу.