Когда собака — и друг, и спортсмен

Первенство города по ездовому спорту прошло в Пятигорске.Каникросс — это бег в связке с собакой, входит в число бесснежных дисциплин ездового спорта. В команде собака бежит впереди и тянет за собой человека. Ну а тому остается только держать темп и отдавать нужные команды. Городское первенство – это уже вторые с начала года соревнования по каникроссу: в конце марта у подножия Машука был разыгран Кубок Пятигорска.

На этот раз была предусмотрена отдельная категория для новичков — «Хэппи Дог» (старты вне зачета), а в составе судейской коллегии работали судьи всероссийской категории, мастера спорта, многократные победители и призеры чемпионатов России и Кубка России Станислав и Мария Маевы (Хабаровский край). Организаторами соревнований выступила Федерация ездового спорта Ставропольского края совместно с комитетом по физической культуре и спорту администрации Пятигорска. На старт у Перкальской скалы вышли молодые спортсмены из разных городов КМВ, а напарниками им стали сибирские хаски, якутские лайки, эстонские легавые, немецкие овчарки, бигли, цвергшнауцеры и даже таксы. В классе «юниоры/юниорки 15-17 лет» победу одержал Николай Скляров. Среди атлетов 12-14 лет сильнейшей оказалась Валерия Новикова. В забеге «Хэппи Дог» участвовали не только жители Кавминвод, но и гости из соседних республик. Победой в своих возрастных категориях могут похвастаться Марина Новикова, Давид Мустафаев, Мария Сеппа.

Были в программе и «Детские старты»: самые юные, но многообещающие спортсмены одолели свою дистанцию в компании старших «коллег» — участников секции ездового спорта. Напомним, еще в прошлом году в Пятигорске, на базе школы №31 со спортивным уклоном, начала работу Краевая федерация ездового и кинологического спорта. В секции занимаются ребята из Пятигорска, Ессентуков, Минеральных Вод, Кисловодска. Детей принимают с 11 лет и при необходимости для занятий предоставляют животных из питомника.

— Все абсолютно безопасно. В основном мы занимаемся с хаски, а они вообще не приемлют агрессию. Маленьких деток ставим в пару с собаками мелких пород, чтобы они привыкли к общению и не боялись. Постепенно переводим к более крупным псам. Перед занятиями ребята проходят инструктаж по поведению с животными, — рассказала президент Федерации ездового спорта СК, руководитель секции Наталья Безверхняя.