Когда спасать людей – твоя работа

Благодарственные письма главы города вручены сотрудникам МЧС.

— Не на словах, а на деле эти люди не раз доказывали свой высокий профессионализм, всестороннюю подготовку, способность в самый сложный момент действовать четко и взвешенно. Мгновенно принимать единственно верное решение. В любое время и при любых обстоятельствах спешить на помощь тем, кто попал в беду. Спасибо за такую трудную и такую нужную службу, за отвагу и надежность! Крепкого здоровья, мира, счастья, семейного тепла и спокойных рабочих будней! – так поздравил спасателей на своей инстаграм-странице глава города Дмитрий Ворошилов. Поздравления получил и Пятигорский поисково-спасательный отряд (работает в составе МКУ «Служба спасения города Пятигорска»). Он был образован 20 лет назад, сегодня он по праву считается одним из лучших в Ставропольском крае. Сотрудники несут дежурство крглосуточно: выезжают на аварийно-спасательные работы, оказание помощи в ДТП, тушение пожаров, профилактические мероприятия (в частности, на льду Новопятигорского озера), проводят учения, тренировки, патрулируют места отдыха, организуют контроль за потенциально опасными объектами городской инфраструктуры.