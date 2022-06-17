Когда спасать жизни – это твоя работа

Интервью со спасателем международного класса Ставропольского поисково-спасательного отряда МЧС России Юрием Бесединым.

Спасатель – это звучит гордо. Но, задумывались ли вы когда-нибудь о том, кто эти люди, готовые прийти вам на помощь в любую минуту?

Как проходит отбор в такую сложную, но героическую профессию? На какие вызовы приходится реагировать чаще всего? Бывает ли страшно во время спасательных операций?

На эти и многие другие вопросы нам ответил герой интервью – спасатель международного класса Ставропольского поисково-спасательного отряда МЧС России Юрий Беседин.

– Добрый день, Юрий Александрович.

– Здравствуйте.

– Расскажите, что именно: увлечение, хобби или семейная преемственность, привело Вас в профессию Спасателя?

– Да, отчасти это было увлечение, отчасти и иные причины. После окончания института я работал в конструкторском бюро, а также параллельно увлекался горным туризмом. Как вы знаете, в начале 90-х годов в стране была сложная ситуация: заводы останавливались, зарплату либо задерживали, либо выплачивали копейки, которых еле хватало на жизнь. И вот как-то мои товарищи по туризму сказали, что создается новая структура – профессиональное спасательное формирование. Я решил попробовать себя в этом направлении, к тому же навыки альпинизма у меня были на достаточно высоком уровне. И так, в принципе, я пришел в профессию спасателя и службу в МЧС России. Конечно, поначалу для меня это был шаг в неизвестность, и никаких мыслей о том, что в дальнейшем эта профессия станет моей судьбой, я не допускал.

– То есть, Вы работаете в отряде с самого его основания?

– Отряд был создан в сентябре 1992 года. Но фактически, первый набор спасателей начался в январе 1993 года. Именно в этом году я и пришел в эту службу. Поэтому, да, можно считать, что я работаю в нашем отряде практически с самого его основания.

– Если можно, расскажите немного о самом отряде?

– Наш отряд в какой-то мере считается уникальным. В силу своего географического положения, он принимал участие, хоть и вторым эшелоном, во всех крупных чрезвычайных ситуациях, которые происходили на территории Южного и Северо-Кавказского федеральных округов за последние 30 лет. Безусловно, это помогло приобретению серьезного опыта и большого количества профессиональных навыков нашими сотрудниками. Возможно, именно это способствовало тому, что на протяжении 8 лет наш отряд становился лучшим в многоборье спасателей МЧС России.

Помимо этого, в нашем отряде есть сотрудники, которые не раз подтверждали звание лучших в стране в своей специальности – это и лучший кинолог, и лучший спасатель, и лучший водолаз.

– Есть ли какие-то чрезвычайные ситуации, которые помнятся до сих пор?

– Помнятся, конечно, все. Наверное, одной из самых запоминающихся в моей практике можно назвать авиакатастрофу самолета Ан-24 под городом Черкесском. Авиалайнер выполнял международный пассажирский рейс по маршруту Ставрополь – Трабзон, и в какой-то момент, на высоте 6000 метров, у самолета оторвался хвост. К большому сожалению, в этой катастрофе погибли все, кто находился на борту, а это около 50-ти человек. Сам самолет также был полностью разрушен. Это была одна из первых крупных чрезвычайных ситуаций, в ликвидации последствий которой мне довелось принимать участие. Я до сих пор отчетливо помню эти долгие часы, дни поиска тел погибших. Помню, как приходилось принимать важные решения здесь и сейчас, поскольку права на ошибку в нашей работе нет и быть не может.

– Многие молодые люди мечтают быть спасателями. Жесткие ли требования предъявляются к профессиональным качествам и подготовке будущих спасателей? Как проходит отбор в такую сложную, но героическую профессию?

– Безусловно, при отборе особое внимание уделяется физическим и психологическим характеристикам кандидата. Поскольку спасатель должен уметь работать с инструментами и оборудованием, ориентироваться и выживать в природной среде, иметь навыки управления различными транспортными средствами и, конечно же, быть психологом в общении с людьми. Вообще, к формированию кадров мы подходим серьезно, и в какой-то степени стараемся «воспитывать» сотрудников. Нас часто привлекают к обеспечению безопасности различного рода детских мероприятий, таких как соревнования по туризму, спортивному ориентированию и так далее. Именно там мы и присматриваем детей и подростков, в которых видим потенциал, интерес к нашему делу. Им рекомендуется продолжать развивать профессиональные навыки в данном направлении, окончить обучение. То есть, у нас идет ступенчатая и постепенная подготовка будущих спасателей. Это дает нам понимание, что человек пришел в профессию не потому, что просто от нечего делать выбрал это направление, а потому, что осознанно выбрал этот образ жизни.

– Вы являетесь спасателем международного класса, расскажите немного о критериях, требованиях и отличиях именного этого уровня, и как часто профессионалам необходимо подтверждать свою квалификацию?

–Да, я стал спасателем международного класс в 2009 году. Переаттестация спасателей такого уровня происходит один раз в три года. Что касается требований к тем, кто желает стать специалистом-международником, то, безусловно, это большой перечень критериев, которые сейчас по памяти перечислить будет довольно сложно. Сюда входит и количество специальностей, которыми владеет кандидат, и характер спасательных работ, в которых принимал участие, также необходимо иметь хороший послужной список, награды за участие в соревнованиях, конкурсах и так далее. Помимо этого, необходимо сдать физические нормативы и вступительные экзамены. Понятно, что на протяжении прохождения каждого из этих этапов, количество кандидатов уменьшается и, в конечном счете, остается десяток человек со всей России, которым выпадает возможность пройти подготовку на спасателя международного класса. По окончании подготовки, спасатели проходят межведомственную комиссию – последний этап отсеивания кандидатов. Те, кто прошел все этапы, становятся спасателями международного класса и периодически подтверждают это гордое звание.

– На сегодняшней день какие виды снаряжения и оборудования есть на вооружении вашего отряда?

– У нас очень много направлений деятельности, которые требуют разнообразного и многофункционального оборудования. И, к счастью, оно у нас есть. Если раньше – в самом начале становления нашей службы – мы начинали работать с ломами и лопатами, то сейчас у нас на вооружении имеются самые современные средства поиска пострадавших, пневматический и гидравлический инструмент для проведения деблокирования, водолазное снаряжение. Одним словом, все направления нашей профессиональной деятельности постоянно пополняются новым, модернизированным оборудование, что позволяет повышать нам качество, скорость и эффективность работы.

– Как часто приходится реагировать? Иными словами, как много людей попадает в беду?

– Без вызовов не обходится практически ни один день нашей службы. В среднем, за сутки мы можем выехать от 10 до 14 раз – большую роль здесь играет наличие неблагоприятных метеорологических явлений. Бывают дни, когда мы выезжаем 3-4 раза, а бывает, что вызовов нет вовсе. Но даже в такие дни мы никогда не сидим без дела, а стараемся провести их с пользой: постоянно учимся чему-то новому, тренируемся, проводим регулярный осмотр техники и снаряжения.

– А на какие вызовы приходится реагировать чаще всего?

– Из наиболее часто встречающихся вызовов могу выделить пожары, в особенности ландшафтные, дорожно-транспортные происшествия, водолазные работы, кинологический поиск и вскрытие дверей.

Хотел бы отметить одно интересное наблюдение – вызовы никогда не повторяются. То есть, каждый вызов – это неизвестность. Я работаю уже 30 лет, и все равно иногда попадаются случаи, которых никогда до этого в моей практике не встречалось. Наверное, в это и заключается особенность нашей работы – мы никогда не знаем, что нас ждет. Все решения мы всегда принимаем уже на месте.–Работа спасателя требует мужества, отваги, холодного рассудка. Скажите, бывает ли страшно во время спасательных операций?

– В работе бояться нам некогда. Приезжая на вызов, мы сразу же включаемся в процесс, и места эмоциям там нет. В эти моменты мы думаем только о людях, нуждающихся в нашей помощи. Страшно бывает уже потом, когда ты находишься в спокойной обстановке и начинаешь осознавать, что произошло.

– Расскажите, есть ли у спасателей какие-либо приметы или суеверия?

– Да, есть. Например, мы никогда не желаем друг другу «удачи» или «спокойного дежурства».

– А чем «спасатели» занимаются в свободное время? На сегодняшний день, как Вы проводите свое свободное время и вообще, оно бывает у Вас?

– Конечно, бывает. Для меня лучшее времяпрепровождение – побыть со своей семьей. Семья – самое главное в жизни. Ну а вообще, я очень люблю горы и все, что с ними связано. Там можно и грибы пособирать в спокойной обстановке, а если захочется экстрима – прокатиться на лыжах.

– Кстати о семье. Мы знаем, что Вы многодетный отец – воспитываете четверых детей. Скажите, сложно ли совмещать такую трудную и опасную профессию с воспитание детей?

– Нет, никаких проблем в этом плане у меня не возникает. Наверное, это потому, что я не считаю свою профессию сложной и опасной. Для меня быть Спасателем – это призвание. Это то, чем я занимаюсь практически всю свою жизнь. А моя семья все это время меня только поддерживает в этом.

– У Вас уникальная работа. Для обычных людей «спасатель», как «супер герой». Юрий Александрович, как бы Вы охарактеризовали профессию Спасателя?

– Как я уже много раз говорил, Спасатель – это не профессия. Это образ жизни. Если человек решил, что это его – он остается. А если человек считает, что это всего лишь профессия – он здесь долго не задержится. Такие люди всегда найдут место, где, возможно, больше платят или график работы лучше. Ну а мы наоборот иногда шутим, что «готовы и бесплатно, лишь бы на работу не запрещали ходить».

– Ну и напоследок, скажите Ваше пожелание будущим спасателям, которые только начинают свой путь в МЧС России?

– Я всегда желаю сперва хорошо подумать: готов ли ты связать свою жизнь с этим делом? Потому что наша профессия – это далеко не тот романтический образ, которые многие молодые люди держат у себя в голове, приходя к нам. Безусловно, это ежедневный труд и риск, с которыми не каждый человек сможет справиться. Именно поэтому у нас в МЧС случайных людей не бывает.

Пресс-служба ГУ МЧС по СК.