Когда завершится отопительный сезон?

На Ставрополье пришла весна, а с ней тепло, и в министерство жилищно-коммунального хозяйства края начали поступать вопросы о дате завершения отопительного периода, отмечают в пресс-службе ведомства.

Здесь важно знать два момента. Первое: решение об окончании отопительного сезона принимают органы местного самоуправления применительно к каждой территории самостоятельно. Второе: не существует условной даты, когда они должны это сделать. Решающий фактор – погода.

В Правилах предоставления коммунальных услуг, утвержденных Постановлением Правительства Российской Федерации от 06.05.2011 г. № 354, отопительный период должен заканчиваться не ранее дня, следующего за днем окончания 5-дневного периода, в течение которого среднесуточная температура наружного воздуха выше 8°C.

— На сегодняшний день решений об окончании отопительного сезона в министерство не поступало. Мы призываем глав городов и районов руководствоваться долгосрочным прогнозом погоды и здравым смыслом. Нужно удостовериться, что холода окончательно отступили и в домах без отопления будет обеспечена комфортная для жителей температура, — комментирует министр жилищно-коммунального хозяйства Ставропольского края Роман Марченко.

Сразу после окончания отопительного периода в крае стартует подготовка к осенне-зимнему периоду 2020/21 гг.