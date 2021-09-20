Команда «Машук» пятигорской школы №6 завоевала бронзу Всероссийской юниор-лиги КВН

В Анапе прошла финальная игра сезона. Наши ребята встретились с «коллегами» из Кемеровской и Воронежской областей, Краснодара и Москвы. Кроме почетной бронзы пятигорчане получили спецприз за лучшую шутку финала. Напомним, в мае этого года команда «Машук» победила в «школьном блоке» возрожденной Пятигорской открытой лиги КВН. А в минувшем году ребята получили награду за лучший дебют на Международном фестивале детских команд КВН. Сейчас «Машук» готовится к гала-концерту юбилейного X фестиваля в Анапе. Кстати, среди его участников в этом году есть и еще одна команда из нашего города — «M’n’Dance» (школа № 29). Так что у Семена Слепакова, Ольги Картунковой и других знаменитых кавээнщиков Пятигорска явно подрастает достойная смена!