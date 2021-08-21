КОМАНДУЮЩИЙ СЕВЕРО-КАВКАЗСКИМ ОКРУГОМ ПОЗДРАВИЛ ВОЕННОСЛУЖАЩИХ РОСГВАРДИИ, ВЫСТУПИВШИХ НА ОЛИМПИЙСКИХ ИГРАХ В ТОКИО

Командующий Северо-Кавказским округом войск национальной гвардии Российской Федерации генерал-лейтенант Сергей Захаров в ходе торжественного мероприятия поздравил военнослужащих спортивной команды – младшего лейтенанта Абдулрашида Садулаева, прапорщиков Заура Угуева и Любовь Овчарову, успешно выступивших на токийской Олимпиаде.

К чествованию спортсменов, которое состоялось в клубе батальона обеспечения, присоединились также представители окружного командования и личный состав.

«Хочу выразить благодарность чемпионам за то, что они достойно представили на Олимпиаде не только войска национальной гвардии, но и нашу страну. Немногим удается достичь таких результатов: за этим стоит огромный труд, высочайшая работоспособность. Все находящиеся сейчас здесь испытывают чувство гордости за то, что в нашем округе есть такие люди. Еще раз благодарю вас и желаю дальнейших побед», — сказал генерал-лейтенант Сергей Захаров.

В торжественной обстановке командующий вручил спортсменам благодарности и ценные подарки, отметив также мастерство и поддержку тренеров олимпийцев, благодаря которым стали возможны столь высокие достижения. В ответном слове младший лейтенант Абдулрашид Садулаев подчеркнул, что для него большая честь быть частью этой истории, и вскоре последуют новые победы — как в спорте, так и в жизни.

Завершилось мероприятие памятным фото.

Борец вольного стиля младший лейтенант Абдулрашид Садулаев стал двукратным олимпийским чемпионом по вольной борьбе, завоевав «золото» Олимпийских игр в Токио. В финальной схватке он одержал победу над соперником из США олимпийским чемпионом Кайлом Снайдером со счетом 6:3.

Прапорщик Заур Угуев победил в финальной схватке двукратного чемпиона Азии Руви Кумара со счетом 7:4 и также стал обладателем золотой медали по вольной борьбе.

Прапорщик Любовь Овчарова – чемпионка и призер чемпионатов России по вольной борьбе, призер розыгрышей Кубка России, серебряный призер чемпионата мира 2019 года, чемпионка Европы, мастер спорта России международного класса, выступала в составе сборной России на Олимпиаде в Токио.