Компенсация за капремонт в кредит

Государственная корпорация – Фонд содействия реформированию ЖКХ утвердила отчет Ставропольского края о выполнении работ по капремонту пяти многоквартирных домов (МКД) с привлечением кредитных средств. В ближайшее время Фонд перечислит в край средства финансовой поддержки для этих домов в размере более 3,8 млн. рублей.

Эти деньги многоквартирные дома – три в Пятигорске и два в Ставрополе ‑ направят на возмещение части расходов на уплату процентов по кредитам. С помощью банковских займов в четырех из них были заменены изношенные лифты, а в ‑ одном капитально отремонтирована крыша.

Так, в краевом центре в десятиэтажке 1990 года постройки по улице Ленина, 243 в прошлом году заменили четыре лифта. На эти цели собственники взяли кредит в банке в размере 5 млн. рублей. Почти 1 млн. рублей на уплату процентов им компенсирует Фонд.

Лифты в кредит также заменили в доме № 98 по улице Ленина в Ставрополе, доме № 44 по улице Мира и № 1 по улице Разина в Пятигорске. В МКД № 1 по улице Бутырина в Пятигорске с помощью заемных средств выполнен ремонт кровли.

‑ По нашим подсчетам, выполнение этих работ улучшило условия проживания почти 1,4 тысячи человек, ‑ рассказал министр ЖКХ СК Роман Марченко. – В целом, опыт прошлого года показал, что привлечение банковских средств на капремонт ‑ хорошее решение, особенно для домов, где работы запланированы на отдаленные сроки, а модернизация требуется уже сейчас. Тем более, что привести свои дома в порядок можно на льготных условиях: министерство проработало с банками вопрос о предоставлении кредитов под 11% годовых. В этом году еще несколько «многоквартирок» привлекают заемные средства на замену лифтов. После завершения работ они также смогут воспользоваться господдержкой и снизить кредитную нагрузку.

С учетом установленной Центробанком на сегодняшний день ключевой ставки в 6,25%, собственникам нужно будет оплачивать лишь 4,75% по кредиту.

Чтобы стать участниками программы, собственники должны на общем собрании принять решение о проведении ремонта с помощью заемных средств, оповестить об этом управляющую организацию и местную администрацию, которая подготовит заявку в министерство ЖКХ Ставропольского края. Важно: к заявке должен быть приложен кредитный договор или письмо банка о готовности предоставить заем. Далее заявку должен одобрить Фонд содействия реформированию ЖКХ. После проведения капремонта и предоставления подтверждающих документов Фонд перечислит собственникам финансовую поддержку, которая может быть направлена на погашение части кредита.