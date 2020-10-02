Компьютеры в подарок

Школьникам из малоимущих семей Пятигорска подарили компьютеры.

Неравнодушными студентами и преподавателями техникума информационных технологий при поддержке отдела по делам молодежи администрации города Пятигорска дан старт акции, призванной обеспечить учащихся компьютерной техникой для дистанционного образования.

Безусловно, для организации достойного учебного процесса детей в нынешнее время многие семьи нуждаются в компьютерной технике. Но сегодня проблема нехватки компьютеров является наиболее актуальной для малоимущих семей, в которых воспитываются сразу несколько школьников. Вследствие этого на территории города-курорта стартовала акция «Помоги учиться дома!», главной целью которой является обеспечение компьютерной техникой многодетных малоимущих семей, не имеющих необходимых условий для удаленного обучения. Так в рамках благотворительной акции уже собрано несколько комплектов оргтехники. Все они переданы в пользование малоимущим нуждающимся семьям пятигорчан. Подобная акция не единоразовая, ее планируется проводить систематически.

– Сама идея появилась после перехода образовательных учреждений на дистанционное обучение весной текущего года. Одновременно с этим возникла проблема для обучения в цифровом формате, поскольку дети и родители стали заложниками ситуации. Поэтому мы и пришли к единому решению, что возможно своими силами восстанавливать бывшие в использовании компьютеры, собирать полные комплекты и безвозмездно передавать особо в них нуждающимся семьям, – отметила директор техникума информационных технологий Людмила Егорова.