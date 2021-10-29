Комсомольский парк: история продолжается

29 октября — праздник всех, кто молод душой, кто состоял в рядах Всесоюзного ленинского коммунистического союза молодежи и по сей день ощущает себя комсомольцем. В этом году со дня рождения комсомола исполняется уже 103 года! Решение о самороспуске организации было принято в 1991 году, за 73 года через ее ряды прошли более 160 миллионов человек.

ВЛКСМ сплотил в своих рядах лучших представителей молодого поколения своего времени. Мощнейшее молодежное движение активно участвовало в жизни страны в годы войны и в мирное время.

В Пятигорске также немало связано со славными делами комсомольцев . Студенческая молодежь из числа представителей ВЛКСМ вместе с жителями Белой Ромашки в 1968 году высадила саженцы молодых деревьев в южной части микрорайона. А 25 октября того же года здесь был открыт памятник «Первым комсомольцам Пятигорска». Новый городской парк получил название «Комсомольский» в честь 50-летия ВЛКСМ.

Сегодня на этой территории завершаются работы по восстановлению мемориала Воинской славы. Следующий этап — ремонт помещения музея. Работы планируется завершить до конца года. Об этом рассказал на своей странице в Инстаграм глава Пятигорска Дмитрий Ворошилов. В дальнейшем здесь будет открыт филиал Центра военно-патриотического воспитания молодежи. Накануне этот вопрос был проработан с директором Центра Игорем Ткаченко — оценили темп работ, обсудили экспозицию, которая будет представлена в музее.

— В прошлом году при поддержке Секретаря генерального совета партии «Единая Россия», первого заместителя Совета Федерации Федерального Собрания РФ Андрея Турчака и губернатора Ставропольского края Владимира Владимирова, мы приступили к реализации этого проекта, — сообщил Дмитрий Ворошилов. — Путь от разработки документации, определения источников финансирования до окончания работ пройден. 11 января 2022 года, в день освобождения нашего города от немецко-фашистских захватчиков, мы торжественно откроем реконструированный Воинский мемориал и музей.