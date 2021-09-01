Кому букетик?

В канун Дня знаний в Пятигорске начала работу цветочная ярмарка. В микрорайоне Белая Ромашка все желающие могли приобрести красивый букет на любой вкус, а также комнатные и уличные растения.

Настоящие произведения флористики выставила на продажу Валентина Сергеевна Страхолис. Здесь букеты в основном из астр и циний, которые она вырастила в своем огороде.

— Я занимаюсь цветами всю жизнь, — рассказала Валентина Сергеевна. — Работала в совхозе, в цветочном магазине, сейчас выращиваю на продажу.

Свои букеты она, кстати, реализует по доступной цене — от 200 рублей.

Рядом расположилась палатка с комнатными и уличными растениями. Их вырастил на своем приусадебном участке Виктор Меркулов. Он представил на ярмарке порядка 25 видов продукции.

— Хочется, чтобы таких мероприятий, как эта специальная ярмарка, было побольше, — отметил Виктор. — Она и для людей удобна, и нам — дополнительная возможность продавать свою продукцию.

Мужчина признался, что в квартире много растений не держит: только фикусы, суккуленты и орхидеи, которые любит его супруга. Ведь полива и другого ухода им за глаза хватает в парниках.