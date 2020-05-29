Конкурс для юных художников края

Кто лучше нарисует красоту, самобытность и туристическую притягательность родного края? Юные художники могут присылать свои отсканированные работы на адрес почты [email protected].

Организатор творческого турнира — региональное Министерство туризма и оздоровительных курортов.

К участию приглашаются ребята, проживающие в Ставропольском крае. Возрастных категорий всего три: 3-7 лет; 8-12 лет; 13-16 лет.

Что нужно, чтобы побороться за победу и главный приз? Для начала — направить заявку вместе с отсканированной конкурсной работой на электронный адрес [email protected] В заявке необходимо указать ФИО, возраст, город и контактный телефон.

Для рисунков можно использовать любые художественные материалы. Допускается одна работа от участника. Голосования будет организовано на официальной странице минтуризма края в «Инстаграм» (ministry_of_tourism_region26).

Работы принимаются с 1 по 17 июня 2020 года. Этап оценки — с 18 по 30 июня.

Итоги конкурса будут подведены 30 июня. В каждой возрастной категории будет определен свой победитель.

Победители получат памятные дипломы, а также возможность принять участие в экскурсии по Кавказским Минеральным Водам (конечно, после снятия ограничений).

По всем вопросам обращайтесь по телефону: 8 (87934) 9-91-79.