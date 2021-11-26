Конкурс на поддержку туристических проектов открыт

Администрация Пятигорска объявляет о проведении отбора для предоставления субсидий за счет средств бюджета города на поддержку инициативы в развитии туристического продукта в городе-курорте.

Предоставление субсидий регламентируется постановлением администрации города Пятигорска от 23.11.2021 № 4391 «Об утверждении Порядка предоставления субсидий за счет средств бюджета города-курорта Пятигорска на поддержку инициативы в развитии туристического продукта в городе-курорте Пятигорске (возмещение затрат юридических лиц, индивидуальных предпринимателей, осуществляющих туристскую деятельность).

Субсидии предоставляются в соответствии со ст. 78 Бюджетного кодекса Российской Федерации на безвозмездной и безвозвратной основе на возмещение затрат в связи с производством (реализацией) товаров, выполнением работ, оказанием услуг при условии документального подтверждения фактически произведенных затрат, но не более 100 тысяч рублей.

Субсидии предоставляются на возмещение затрат, связанных с созданием и развитием туристического продукта города-курорта Пятигорска и произведенных не ранее 24 месяцев, предшествующих месяцу начала приема предложений (заявок) для участия в отборе получателей субсидии, по следующим направлениям затрат:

— приобретение технологического оборудования, инвентаря для организации и проведения экскурсий на территории города-курорта Пятигорска;

— приобретение оборудования в целях обеспечения доступности оказываемых услуг (экскурсий) для людей с ограниченными возможностями здоровья;

— разработка (приобретение) программного обеспечения.

Дата и время начала подачи заявок: 26.11.2021 года 09:00.

Дата и время окончания приема заявок: 25.12.2021 года 18:00.

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