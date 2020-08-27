Конкурс на ремонт улиц объявлен!

В Пятигорске при формировании графика дорожного ремонта в частном секторе учтут ответственное отношение собственников домовладений к благоустройству территории.

Глава города Дмитрий Ворошилов объявил конкурс на право первоочередного включения в список улиц, на которые выйдет ремонтная техника. Как отметил в своем Инстаграм-аккаунте глава Пятигорска, дорожный ремонт — проблема крупная, финансовых средств и времени для ее решения потребуется немало.

«Мы в администрации города пришли к единому мнению: поддержка нужна многим, но в первую очередь — жителям тех улиц, где собственники домовладений и сами неравнодушны к тому, как выглядит их территория. Проще говоря, если на улице придомовые участки благоустроены, высажены цветы и молодые деревца, территория ухожена и содержится в порядке — значит асфальтировать дорогу здесь будем в первую очередь. Ну а если трава по пояс, за забором мусор и ухаживать за территорией желания нет — тогда в конец очереди!» — поясняет Дмитрий Ворошилов.

И дает старт конкурсу: улицы самых трудолюбивых и ответственных горожан займут первые строчки в плане-графике дорожного ремонта. «Жду в свой директ фотографии благоустроенных улиц, обязательно приеду, посмотрю, и все вместе примем решение о ремонте», — завершает пост глава Пятигорска.