Конкурс профмастерства подводит итоги

В городе Пятигорске состоялось торжественное закрытие конкурсов профессионального мастерства «Воспитатель года России» и «Учитель года России» — 2021.

В этом году соревнования проходили в номинациях «Лучший воспитатель», «Лучший учитель» и «Педагогический дебют». В них приняли участие 14 воспитателей и 16 учителей города Пятигорска. Победителем конкурса «Воспитатель года» в номинации «Лучший воспитатель» стала Анастасия Михайловна Малова, воспитатель детского сада МБДОУ № 43 «Рябинушка». Звание лучшего воспитателя в номинации «Педагогический дебют» присвоено Диане Арсенове Айрапетовой, учителю-логопеду детского сада МБДОУ № 30 «Белочка». Абсолютным победителем конкурса «Учитель года» в номинации «Лучший учитель» стала Нелли Грачьевна Акопян, учитель английского языка МБОУ СОШ № 23.

Лучшей в номинации «Педагогический дебют» была признана Баткова Розалия Евгеньевна, учитель английского и немецкого языков МБОУ СОШ № 30. Уже совсем скоро нашим победителям предстоят конкурсные испытания на краевых этапах конкурсов, которые состоятся в марте – апреле в городе Ставрополе. Пожелаем удачи нашим педагогам!