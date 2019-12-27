конкурс, «Пятигорская правда», в Новый год с Пятигорской правдой

Считанные деньки остались до наступления Нового года. Это время, когда принято строить планы на будущее, загадывать желания и, конечно, завершать все начатое в году уходящем. «Пятигорская правда», по традиции, тоже подвела итоги своего новогоднего конкурса.

Творческий марафон стартовал в ноябре. На этот раз он отличался от всех предыдущих, и заданиями, и форматом. Интеллектуальные испытания сменились фотоотчетами и шагнули на просторы Интернета. Три задания, на выполнение которых отводилось по две недели, и вот долгожданные итоги! Церемония награждения победителей состоялась в Доме национальных культур Пятигорска.

— В этом году творческий конкурс стал непростым испытанием, и для вас, и для нас, — отметила, обращаясь к участникам главный редактор общественно-политической газеты «Пятигорская правда» Мария Гулевская. – Выбрать лучших было очень сложно, но, тем не менее, итоги подведены. И для самых-самых наши новые спонсоры приготовили особенные призы. Один из лучших производителей искусственных елочек в России, компания «РусьЕлка», дарит экологичные и роскошные новогодние деревца, красотой затмевающие настоящие! А компания «Ситилинк» — российская сеть магазинов, осуществляющая продажу компьютерной и бытовой техники по выгодным ценам, — наградит триумфаторов сертификатами на приобретение цифровых и прочих гаджетов. Мы подготовили для вас и другие сюрпризы, а также сладкие подарки для самых маленьких конкурсантов.

Итак, большую елку от компании «РусьЕлка» выиграла семья Цыва! Малыш Роман буквально очаровал спонсоров, и победа безоговорочно была отдана креативным пятигорчанам. Ольга Ветрова завоевала елочку поменьше. Семьи Гладких и Михед получили сертификаты на покупку техники от компании «Ситилинк». Оба спонсора отдали свои голоса Галине Темерджановой: постоянная читательница «Пятигорки» выиграла и елочку поменьше, и сертификат. Ольга Гожева также стала обладательницей новогодней экологичной пушистой красавицы от «РусьЕлка» и, как и Анна Пономарева с красавицами-дочками получила сертификат магазина «РивГош».

Награждение прошло в уютной, праздничной, семейной атмосфере. Само собой, не обошлось и без новогоднего застолья.

Полную версию материала читайте в газете «Пятигорская правда» от 28.12.2019г.