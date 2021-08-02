Конкурс «Туризм глазами детей» стартовал!

Кто лучше нарисует красоту, самобытность и туристическую притягательность родного края? Юные художники могут присылать свои отсканированные работы на адрес почты [email protected] Организатор творческого турнира — региональное министерство туризма и оздоровительных курортов. Впервые конкурс прошел в 2020 году и получил немало положительных отзывов. К участию приглашаются ребята, проживающие в Ставропольском крае. Возрастных категорий всего три: 3-7 лет; 8-12 лет; 13-16 лет. Что нужно, чтобы побороться за победу и главный приз? Для начала — направить заявку вместе с отсканированной конкурсной работой на электронный адрес [email protected] В заявке необходимо указать ФИО, возраст, город и контактный телефон. Для рисунков можно использовать любые художественные материалы. Допускается одна работа от участника. Голосования будет организовано на официальной странице минтуризма края в разделе «Конкурс». Работы принимаются до 31 июля включительно. Этап оценки — с 1 по 10 августа. Итоги конкурса будут подведены 11 августа. В каждой возрастной категории будут определены три победителя, они получат памятные призы и ценные подарки.