Конкурс юных пианистов стартовал

Торжественная церемония открытия XIV Международного юношеского конкурса пианистов имени В.И. Сафонова состоялась в Ставропольском государственном театре оперетты. В концертной программе, подготовленной к этому случаю, приняли участие как взрослые профессионалы, так и молодежь — победители и лауреаты Сафоновского конкурса минувших лет К конкурсантам обратилась министр культуры Ставропольского края Татьяна Лихачева.

— Участие в международном конкурсе при таком компетентном жюри – это достаточно серьезное испытание, но вы уже прошли первую ступень, вы – участники, а значит, уже победители. Ведь для того, чтобы так профессионально владеть инструментом, нужны многочасовые репетиции. Это ваша каждодневная работа вместе с преподавателем. Пусть этот конкурс будет еще одной ступенькой к вашему профессиональному росту.

Татьяна Лихачева также напомнила, что зарождался Сафоновский конкурс и обрел статус международного именно в Пятигорске. А глава города Дмитрий Ворошилов отметил:

— Пятигорск – это город, в котором и природа, и архитектура созданы для того, чтобы творить. У нас бывали великие поэты, художники, писатели, композиторы и художники. И мы рады, что Международный юношеский конкурс пианистов имени В.И Сафонова проходит в нашем городе.

В музыкальных баталиях талантами померяются 72 пианиста, прибывшие на Кавминводы из Москвы, Саратова, Уфы, Рязани, Волгограда, Белгорода, Ростова-на-Дону, Краснодара, Майкопа, Черкесска, Владикавказа, Комсомольска-на-Амуре, Нижневартовска, Ишима. Два конкурсанта -из Китая. Сафоновский конкурс проводится под патронатом губернатора Ставропольского края Владимира Владимирова. Поддержку и содействие в проведении праздника музыки оказывают Министерство культуры Ставропольского края и администрация Пятигорска.