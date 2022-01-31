Конкурсы педагогического мастерства в Пятигорске

В Пятигорске завершены муниципальные этапы конкурсов «Воспитатель года» и «Учитель года». Все конкурсные испытания позади, баллы выставлены, а сейчас жюри подводит итоги, определяя победителей, имена которых будут названы на торжественной церемонии закрытия конкурсов – уже в феврале. Конкурсанты представили и защитили свои лучшие педагогические наработки, провели открытые уроки, тематические классные часы и мастер-классы.

На итоговой пресс-конференции финалисты конкурса «Учитель года» обсудили проблемы современного образования, проанализировали реформирование школы, усиление роли воспитания и культурного развития школьника, поговорили о профессионализме и личных качествах педагога и т.д. Затем школьные учителя передали конкурсную эстафету воспитателям детсадов Пятигорска. Здесь тоже свое мастерство, талант и творческое мышление демонстрировали как опытные педагоги, так и начинающие молодые специалисты. Победители муниципального этапа будут представлять Пятигорск на краевом уровне – в Ставрополе. И все же, как утверждают сами участники, главное, что дают такие конкурсы педагогам, – это возможность поделиться опытом и новостями, пообщаться, узнать новое, оценить свои возможности и таланты коллег, ощутить новый импульс вдохновения и энергии.