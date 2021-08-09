Константиногорский сквер — новая благоустроенная зона Новопятигорска

Совсем скоро в этом микрорайоне появится красивое, зеленое и уютное общественное пространство. Сквер станет местом досуга и отдыха для всех жителей Новопятигорска, в том числе и тех, кто переселится из аварийного жилья в новый многоквартирный дом на улице Пальмиро Тольятти. Пока неофициальное название этой тенистой и комфортной зоны отдыха – Константиногорский сквер, рассказал на своей Инстаграм-странице глава Пятигорска Дмитрий Ворошилов. — Сейчас работы здесь идут полным ходом, и ко Дню города благоустроенный сквер станет отличным подарком жителям микрорайона, — сообщил градоначальник.

— Новые дорожки, освещение, лавочки, детская и спортивная площадки сделают эту территорию комфортным и красивым местом для семейного отдыха. Двигаемся вперед!