Конструирование на каникулах

На базе центра «Hi-Tech Импульс» в ятигорске открылась летняя школа, где ребята из всех городов КМВ на каникулах смогут освоить конструирование, основы электроники и робототехники, 3D-моделирование и дизайн. В ЦМИТе функционируют высокотехнологичные лаборатории для обучения современным профессиям. Здесь школьники решают инженерные проблемы, приближенные к реальности.

На базе центра готовятся проекты, юные авторы которых зачастую становятся победителями научных и технических конкурсов. Как правило, после такого лета с насыщенной программой школьники определяют свои интересы и уже приходят в ЦМИТ в качестве новых учеников.

— Центр молодежного инновационного творчества — это площадка, оснащенная высокотехнологичным оборудованием. Его работа нацелена на подготовку новых высококвалифицированных инженерных кадров, разработку, тестирование и внедрение инновационных технологий и идей. Здесь учат детей работать в команде и готовят молодые кадры по актуальным направлениям экономики, — отметил министр экономического развития СК Сергей Крынин.

Развитие ЦМИТов в регионе проходит по поручению губернатора Владимира Владимирова в рамках реализации госпрограммы «Экономическое развитие и инновационная экономика».