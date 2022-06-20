Концерты, выставки, шоу и кино – курортный сезон-2022 открыт!

Череда ярких массовых и разноплановых мероприятий прокатилась по Кавказским Минеральным Водам культурной волной – так здесь прошел масштабный фестиваль «Открытие курортных сезонов — 2022», организованный Министерством туризма и оздоровительных курортов Ставропольского края.

Это ежегодный проект, миссией которого является продолжение добрых традиций и включение новых форм досуга в культуру региона. Фестиваль, который ассоциируется непосредственно с отдыхом «на водах» и отражает современную специфику каждого города-курорта КМВ, — мультиформатное событие, сочетающее в себе три составляющие: культуру, отдых и спорт.

В Пятигорске фестиваль открыл Академический симфонический оркестр им. В.И. Сафонова. Под сводами Лермонтовской галереи были исполнены произведения Мусоргского, Римского-Корсакова, Лядова, Чайковского. Продолжилась программа летних курортных вечеров показом художественного фильма «Герой нашего времени», которому предшествовало общение с заслуженными артистами Российской Федерации Эвклидом Кюрдзидисом и Сергеем Баталовым. Зрители были в восторге от возможности задать звездам свои вопросы, узнать подробности их творческого пути.

— Я рад, что мы снимали именно здесь — в Пятигорске, в этих прекрасных, живописных краях, и сегодня, спустя 17 лет, я снова здесь, с вами, принимаю участие в открытии курортного сезона, — отметил Сергей Баталов.

На следующий день в парке «Цветник» начала свою работу выставка-ярмарка. Здесь же прошли познавательные мастер-классы от лучших ремесленников и народных умельцев со всего КМВ.

Ну, а ближе к вечеру в парке развернулась большая концертно-интерактивная программа. Началась она с костюмированного литературного спектакля-променада и выступления шоу-балета «Анима», который погрузил зрителей в атмосферу лермонтовских времен. Блок включал в себя современные и народные танцы. Параллельно на аудиоэкскурсию отправились участники спектакля-променада «Разорвать нельзя доставить» — от сквера М. Ю. Лермонтова до «Эоловой арфы».

— Сегодняшнее мероприятие проходит по инициативе Министерства туризма и оздоровительных курортов Ставропольского края, при поддержке губернатора Ставрополья Владимира Владимирова, — рассказала преподаватель магистерской программы «Событийный менеджмент» МГИМО Мария Шилова. — В рамках фестиваля также состоится подведение итогов конкурса «ТурПроект26». Он собрал будущих молодых специалистов в сфере событийного менеджмента. Тех, кто не боится смелых замыслов и готов создавать яркие и интересные мероприятия. Участникив возрасте от 14 до 30 лет рассказывали о своем event-проекте.

Оценивали бизнес-идеи эксперты конкурса, в числе которых общественные деятели, event-специалисты, преподаватели МГИМО.

Цифра:

Былоотобрано 100 лучших работ участников со всей России.

Врез:

В номинации «Лучший событийный проект» победу одержала пятигорчанка Дарья Писаренко (16 лет) с проектом «Флешмоб по КМВ»: экскурсии в виде специальных игр по городам КМВ.

Лучшие студенты МГИМО приняли участие в подготовке и проведении мероприятий фестиваля.

— Регионом базирования и тематическим объектом конкурса были выбраны Кавказские Минеральные Воды, — рассказала студентка магистерской программы «Событийный менеджмент» МГИМО Камила Лебедева. — Это один из красивейших и самых комфортных регионов нашей страны. Я здесь впервые и буквально в восторге. В частности Пятигорск очень красивый и атмосферный город.

Позже гостей и жителей Пятигорска яркими вокальными и хореографическими номерами порадовали творческие коллективы городских санаториев. Их сменили кавер-группы. Любителей кино ждал очередной кинопоказ – комедия «Три плюс два».

В воскресенье — вновь творческий вечер в парке «Цветник». Литературный спектакль, выступление ансамблей «Терек» и «Фантазия». Настоящим подарком для зрителей сталитеатрализованная программа «Курортные истории водяного общества» с участием оркестра «Машук-Бэнд», ансамбля скрипачей «Каприччио» и музыкальныеисторическиеконкурсы и розыгрыши. Завершился вечер дискотекойпод выступление кавер-группы «Старые песни».

Слово — зрителю:

Людмила Лопанская, Пятигорск: «Летом мы с подругой почти каждый день приходим в парк «Цветник» на разные выступления. Иногда беру с собой детей и внуков. Люблю, когда здесь поют казачьи ансамбли. Особенно мне нравятся «Веселуха» и «Хуторок». Такие молодцы! Спасибо администрации города за то, что организовывает здесь такие прекрасные мероприятия для нас».

Церемония закрытияфестивалясостоялась в Ессентуках. Здесь прошла пресс-конференция «Поддержка и развитие молодежных инициатив в сфере туризма и индустрии гостеприимства» с участием представителейМинистерства туризма и оздоровительных курортов Ставропольского края.