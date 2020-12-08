Кормушки для пернатых друзей

Пятигорские школьники изготовили кормушки для птиц. Зимние морозы приходят в Пятигорск, а это значит, самое время позаботиться о пернатых друзьях. Так, с целью привлечения внимания подрастающего поколения к проблемам охраны зимующих птиц, и, конечно же, воспитания бережного отношения к окружающей среде, учащимся школы №5 города-курорта было предложено изготовить кормушки для птиц. К работе ребята подошли ответственно, с большим старанием и заботой о зимующих пернатых. Учащиеся совместно с преподавателями смастерили оригинальные зимние столовые для птиц и развесили их на пришкольной территории. Теперь ребята ежедневно будут пополнять кормушки полезным лакомством, а пичужки будут их частыми гостями.