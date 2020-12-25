Коробка Храбрости – для пациентов Детской городской больницы

В ней – игрушки для ребят, которым приходится проводить предновогодние дни в медучреждении и надо набраться мужества, чтобы пройти все необходимые процедуры. А студенты Пятигорского медицинского колледжа подарили маленьким пациентам яркий интерактивный праздник: больничный коридор превратился в место действия настоящей сказки.

Эта необычная, но уже традиционная для Пятигорска акция — инициатива городского Женсовета. То, что предновогодние дни эти малыши проводят не дома, а в больничных палатах – вовсе не повод оставаться без подарков и настоящего праздничного настроения! Так решили в Совете женщин и Медколледже. Объединив усилия, подготовили программу с играми, подарками, «уроком храбрости» и фотосессией. В роли чародеев и волшебников – студенты-медики. Сами написали сценарий, придумали и отрепетировали конкурсы. И, конечно, с учетом эпидобстановки, во время визита в больницу выполнили все требования безопасности. Есть у проекта и психолого-просветительская составляющая: малышей учат преодолевать тревогу и страх, простыми словами разъясняют цель и действие медицинских процедур, помогают укрепить доверие ребенка к медперсоналу, минимизировать стресс. В финале шоу в больнице появилась Коробка Храбрости. Куклы, машинки, пазлы, заводные игрушки, настольные игры — содержимое постарались подобрать так, чтобы подбодрить и порадовать и совсем крошечных малышей, и ребят постарше. С новым «талисманом» следующий поход в процедурный кабинет уже не покажется таким страшным.