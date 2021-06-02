Коробка храбрости и мороженое

Городской Совет женщин и студенты Пятигорского медицинского колледжа. По уже сложившейся традиции в очередной раз провели для маленьких пациентов городской больниц акцию «Коробка храбрости». В заветной коробке – игрушки для ребят, которые проводят первые летние дни в медучреждении. С машинками и куклами поход в процедурный кабинет уже не покажется таким страшным. Пришел праздник детства во все микрорайоны и поселки города. Конкурс рисунков на асфальте в Комсомольском парке, концерт в станице Константиновской для ребят из пришкольного лагеря, театрализованное представление в поселке Нижнеподкумском — всё это лишь малая часть программы. А еще ребят ждал сладкий сюрприз – мороженое от ЗАО «Холод».