Корректировки в городской бюджет

На внеочередном заседании Думы Пятигорска внесены коррективы в городской бюджет. Предварительно проект решения рассмотрели постоянные думские комитеты по бюджету и налогам, а также по законности, местному самоуправлению, муниципальной собственности и землепользованию. Уточненные параметры бюджета на текущий год таковы: по доходам — 6 млрд. 80 млн. 82 тысячи рублей, по расходам – 6 млрд. 689 млн. 792 тысячи рублей, дефицит остался неизменным. Внесены также изменения и в параметры бюджета на плановый период 2023 и 2024 годов.