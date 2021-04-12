Космонавт Олег Скрипочка посадил дерево Мира в Пятигорске

День Космонавтики Пятигорск отметил вместе с летчиком-космонавтом, Героем России Олегом Скрипочкой.

Сегодня Олег Иванович принял участие в возложении цветов к памятнику Ю.А.Гагарину, и посадил дерево Мира в сквере, посвященном великому космонавту.

В мероприятии также участвовали депутат Госдумы РФ Ольга Казакова и глава Пятигорска Дмитрий Ворошилов.

Затем и на площади перед администрацией города состоится открытие фотовыставка «Живопось Творца».

В экспозицию включены фотографии О. Скрипочки и С. Крикалева. А завтра Олег Иванович проведёт встречу в формате ток-шоу с пятигорскими школьниками.