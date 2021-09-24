Краеведческий центр «Пятигорье» открылся на базе Центральной городской библиотеки имени М. Горького

Сентябрь 24, 2021 Главные новости, Общество, Пятигорская Правда 0 137

Краеведческий центр «Пятигорье» открылся в Пятигорске на базе Центральной городской библиотеки имени М. Горького. Он создан, чтобы рассказывать жителям и гостям курорта редкие исторические факты.

По словам заведующей справочно-библиографическим отделом библиотеки имени Горького Ларисы Сазановой, программа центра сформирована на 13 месяцев вперед. Это экскурсии и квесты по исторической части города, финиширующие в выставочном зале центра, где есть редкие книги,  макеты предметов быта и жизни курортов начала 20 века. Экспозицию открывает стенд о братьях Бернардацци – первых архитекторах Пятигорска.

Экскурсии для взрослых посетителей собираются проводить один раз в неделю.

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