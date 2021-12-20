Красавицы Пятигорска получают награды

Уходящий год для нашего города был ознаменован ярким и красивым событием — состоялась торжественная церемония награждения официального регионального финала всероссийского конкурса красоты «КОРОНА ПЯТИГОРСКА – 2021». Королев чествовали в зале музейно-выставочного комплекса «Моя страна. Моя история».

Мечту участниц в реальность превратила региональный директор и организатор конкурса Олеся Кашинцева – пятигорчанка, обладательница таких титулов, как «Корона Волжской земли», «GrandPrixMissis Золотое кольцо России» и многих других. Испытав на собственном опыте невероятные эмоции, которые дают подготовка и участие в конкурсах, Олеся решила устроить такую возможность для своих землячек.

— Каждая финалистка смогла узнать и попробовать что-то новое, пройти трансформацию, приблизиться к своей мечте, — отметила Олеся Кашинцева.

Финал стал интересным и зрелищным. Яркие, красивые девушки по достоинству заняли свои призовые места. Обладательница титула «Миссис Корона Пятигорска — 2021» Елена Калиниченко поделилась впечатлениями.

— Прежде всего, для меня, впрочем как и для всех наших участниц, это некий опыт, кардинально изменивший наши жизни, — подчеркнула Елена. — Конкурс, который помог развеять много мифов, создать абсолютно новую себя. Победа в нем для меня, как и для любой женщины, дарит возможность поверить в свои силы, идти только вперед, несмотря ни на что!

Один из принципов «Короны Пятигорска» — то, что никакая внешняя прелесть не может быть полной, если она в совокупности не оживлена внутренней красотой!​ И, наверное, первое и самое​ главное требование к участию в конкурсе было таковым: необходимо обладать высокими душевными качествами, верить в себя, в то, что ты можешь изменить весь мир, начиная с собственной жизни. Заявки принимались в трех категориях: Мисс, Миссис и Миссис Classic. Дальше — знакомство с участницами, с новыми спикерами, выполнение ежедневных тренировок, соблюдение питания, параллельное ведение социальных сетей, поиск платьев и многое другое.

Елена призналась, что знакомство с Олесей Кашинцевой позволило ей по-другому взглянуть на себя и осознать, что счастливая мама двоих детей в 35 лет может быть королевой красоты. «Проходя этапы конкурса, я все чаще задавалась вопросом: а почему раньше я не была такой, не смотрела на жизнь таким образом, почему не выбирала подобные цели? Ноодно могу сказать точно: стоя за кулисами перед финалом, я поняла, что до этого было легко!​ Пришлось собирать всю волю в кулак, сказав себе одно: «Лена, ты уже королева, осталось только забрать свою корону! ​И, видимо, это стало моей победной аффирмацией!» — рассказала Елена.

Теперь Елена Калиниченко — финалистка Всероссийского конкурса «Золотая корона России — 2022», на котором будет представлять наш город. Лена очень гордится этим. Пятигорчанка призналась, что побывала во многих странах и городах, но свой родной Пятигорск любит больше всего. За красоту, природу, историю, многонациональность, за людей.

В летопись конкурса «Корона Пятигорска»также вписаны другие имена: Miss «Корона Пятигорска — 2021» Юлия Котина, ViceMiss Светлана Семенова,

1-st ViceMissis «Корона Пятигорска — 2021»

Инна Чепелева, 2-nd ViceMissis Ирина Пыткова и MissisClassic Татьяна Петренко. Сегодня участницы продолжают общаться на встречах в клубе «Осознанных королев», где заряжают друг друга новыми идеями!