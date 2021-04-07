Красноармейский источник не работает временно

Источник, расположенный на втором этаже бювета в пятигорском «Цветнике», на протяжении нескольких дней огражден лентой. Жители обеспокоились ситуацией.

В курортном управлении профсоюзных санаториев ФНПР на КМВ сообщили, что источник закрыт на плановую профилактику перед началом курортного сезона.

«Работы включают в себя полную проверку труб, дезинфекцию кранов, чистку оборудования от минеральных отложений и при необходимости замену участка трубы», — уточнили в ведомстве.

Профилактика займет от нескольких дней до недели в зависимости от объема работ.

Ранее губернатор Ставрополья Владимир Владимиров опроверг информацию о закрытии питьевых бюветов на КМВ. В ходе февральской «Прямой линии» он подчеркнул, что источники продолжат работу независимо от того, как решится вопрос об их передаче в муниципальную собственность.

Источник: Победа26.