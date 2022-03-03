Красота спасет мир

Вне форматов и протоколов — за дружеской беседой. В преддверии 8 марта Глава Пятигорска провел традиционную встречу с активом городского Совета женщин Обсудили стоящие перед женсоветом задачи и планы на будущее, работу подразделений в микрорайонах города. Конечно, говорили и о текущей ситуации на Украине. Прежде всего, о реальной помощи, которую здесь и сейчас пятигорчане оказывают людям, вынужденно покинувшим свои дома. Около 50 тонн гуманитарного груза уже отправлено из Пятигорска в Ростовскую и Белгородскую области – в пункты временного размещения беженцев из ДНР и ЛНР. И сбор помощи не останавливается, пункт приема (ул. Козлова, 8) работает без выходных. В общем деле велика роль женщин города – представительниц всех социальных групп, профессий, национальностей, вероисповеданий. — Спасибо за ту большую работу, которую каждая из вас делает на своем месте, за общественную деятельность, которую вы ведете в Пятигорске. Это важно для всех! – подчеркнул Дмитрий Ворошилов.