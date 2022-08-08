Красота в дыхании жизни

В поисках настоящего искусства пятигорчане часто отправляются в большие города. Хотя тому, кто ищет красоту, далеко ходить не надо. Сходите в Центральную библиотеку им. М. Горького и убедитесь сами. Здесь, в рамках проекта «Арт-пространство «Вернисаж», можно познакомиться с полотнами местных мастеров. А в данный момент действует персональная выставка живописных работ талантливого пятигорчанина Ивана Матыченко «Близ дома моего».

Люди, в искусстве сведущие, ценят картины этого замечательного мастера, еще и как живые свидетельства минувших дней Пятигорска. И если мы, современники художника Ивана Матыченко, чуть что хватаемся за гаджеты, он садится со своим мольбертником на велосипед и отправляется на пленэр. Где еще вы увидите Подкумок образца четвертьвековой давности – с его затонами, ручьями, бурными течениями, если не на картинах этого живописца? «А что такое ваш цифровой аппарат? В нем же души нет!» — утверждает мастер. Сам он пишет как дышит. Работает только на натуре несколько часов кряду и ничего на потом не оставляет. Сама по себе техника работы маслом не позволяет оставлять работу незавершенной. Мгновение нужно ловить здесь и сейчас, чтобы сохранить яркие краски окружающего ландшафта. Этого мастера справедливо называют певцом живописных уголков природы, и каждое время года для него неповторимо. А для вдохновения ему самому и за пределы собственного сада выбираться не приходится – тут у него и яблони в цвету, и тюльпаны из травы выглядывают, и Бештау как на ладони, и Машук. Сохранилась неподалеку от дома на улице Коллективной и одна потаенная поляна – милый сердцу уголок со стожками сена. Сюда поработать часто просятся коллеги по творческому цеху, и Иван Николаевич не отказывает никому. Двери его дома всегда открыты для людей, посвятивших жизнь творчеству.

Еще в детстве, на родине (граница Ростовской области и Калмыкии), Ваня Матыченко мог часами лежать на луговой траве, разглядывать цветы, деревья, бегущие по небу облака… Всю эту красоту хотелось забрать с собой, сохранить в своем сердце навсегда… Уже в юношеские годы он делал копии с полотен известных русских мастеров, что очень пригодилось в армии. По приказу командиров копировал классические полотна. А за оформление армейской столовой в патриотическом духе получил грамоту. Переехав на Кавминводы, посещал занятия в изостудии г. Лермонтова. Окончил факультет рисунка и живописи Московского народного университета искусств и всю жизнь занимался тем, что любит. В Пятигорске работал художником-оформителем в парке Кирова, писал в мастерских по шелкографии, рисовал плакаты для знаменитой на весь Северный Кавказ турбазы «Турист». В лихие девяностые, ему, как и многим, стало не до творчества. Однако талант не позволил забросить кисти в дальний угол. Вновь начал писать уже в двухтысячных. Признанием его профессионализма стало принятие в Творческий Союз художников России. Иван Матыченко активно выставляется, он хорошо известен любителям живописи на Кавминводах как мастер пейзажного жанра. Коллеги по творческому цеху отзываются о нем, как об уникальном самородке, любящем природу как живое существо.

Автора!

Иван Матыченко, член ТСХ России:

— Я всегда пишу с настроением и с любовью, не так, что лишь бы отделаться – что-нибудь написать, краски помесить. Нет, если я уж иду на природу, я ищу мотив, который мне нравится, близок… Природа – это наш учитель, а мы – ученики… Я люблю писать деревья. Они живые. Такие же, как и люди – стареют, пропадают, падают; молодые начинают расти. Но плохо, что люди часто уничтожают их, жгут костры, пилят и рубят деревья бездумно. Любите природу, не издевайтесь над ней! Понимаете – это будущее человечества – дышать будет чем!