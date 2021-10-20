Красоту спасет дизайн

Вопреки утверждению классика, сегодня каждый школьник знает: мир спасет своевременная прививка. Но и красоты хочется. А обрести ее возможно где угодно — в клубе, на приусадебном участке да хоть на бумажной обертке. При условии, что за дело берутся профи… Что и постарались доказать участники Северо-Кавказского фестиваля-конкурса преподавателей и студентов средних профессиональных образовательных учреждений дизайна, стартовавшего на днях в стенах Ставропольского краевого училища дизайна открылся

Председатель жюри — народный художник РФ, член Союза художников России, директор Нижегородского художественного училища Николай Гущин не сомневается: «Люди хотят жить красиво. Именно это желание должны воплощать в жизнь грамотные специалисты, которых мы готовим в специальных образовательных учреждениях страны».

Оценивают работы конкурсантов профессионалы. Председатель краевого Совета Союза дизайнеров России, доцент кафедры арт-технологий СГПТИ Юрий Бударин: «Я уже познакомился с работами, близкими мне по тематике. Это графический дизайн. В этом направлении я бы выделил конкурсантов из Ставропольского училища. Они узнаваемы, понятны, глубоки по содержанию и эстетически современны. Приглянулась и графика уральских студентов. Я успел провести мастер-класс по малым графическим формам – календарям и визитным карточкам. Глаза ребят горят. И это радует. Значит, у дизайна есть будущее…»

Председатель общественного совета при министерстве культуры Ставропольского края Владимир Лычагин добавляет: «Наше краевое училище дизайна входит в сто лучших из 2900 ссузов страны… Не случайно фестиваль мы проводим именно здесь. А творческая братия, собираясь на одной творческой площадке, всегда найдет, что сказать друг другу. И каждый из участников получает возможность оценить свое местоположение среди себе подобных…»

Дорогих гостей встречал директор училища, народный художник России, член-корреспондент Российской Академии художеств Валерий Арзуманов.

Учредителем фестиваля выступает министерство культуры Ставропольского края. Поздравить участников прибыла и министр краевого минкульта Татьяна Лихачева. А от имени депутатского корпуса Пятигорска к конкурсантов на церемонии открытия поприветствовала Людмила Похилько, председатель городской Думы.

В рамках фестиваля-конкурса проходит конференция научного творчества учащейся молодежи, посвященная вопросу формирования и развития креативности будущих дизайнеров-профессионалов. В программе — творческие встречи, мастер-классы.

Конкурсные работы можно увидеть в выставочном зале Ставропольского краевого училища дизайна и в учебном корпусе училища. А полюбоваться, позаимствовать идеи и посмотреть есть на что… От перечисления одних номинаций дух захватывает: «лучший дипломный проект» (дизайн среды, дизайн графики), « рисунок и живопись» (лучшая академическая работа), «плакат», «декоративно-прикладное искусство», «дизайн костюма». Организаторы утверждают, что фестиваль принимает все больше участников и становится широкомасштабным мероприятием, объединяющим творческую молодежь Северного Кавказа со всеми регионами страны. А со временем, может быть, и мира?

Факты

География участников фестиваля дизайна — Ставропольский край, Республика Северная Осетия – Алания, Дагестан, Карачаево-Черкесия, Санкт-Петербург, Казань, Екатеринбург, Нижний Новгород, Майкоп, Иваново, Новосибирск, Воронеж и др.

Свои работы по направлениям дизайн и декоративно-прикладное искусство на конкурс представили 20 колледжей и техникумов.