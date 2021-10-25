Кража со спортивным уклоном

Октябрь 25, 2021 Главные новости, Право и закон, Пятигорская Правда 0 234

В дежурную часть отдела МВД России по Пятигорску обратились работники одного из крупных сетевых магазинов спортивных товаров с заявлением о краже. Благодаря камерам видеонаблюдения они увидели мужчину, который набрал понравившихся ему товаров и магазин покинул. Общая сумма ущерба составила более 14 тысяч рублей.

 

В ходе оперативно-розыскных мероприятий сотрудники полиции установили, что к произошедшему может быть причастен 28-летний местный житель. Установив местоположение  подозреваемого, полицейские доставили его в отдел внутренних дел, где в ходе допроса задержанный во всем признался.

 

В  отношении молодого человека возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 158 УК РФ (кража).

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