Круглосуточная связь – для граждан

Октябрь 11, 2021 Главные новости, Право и закон, Пятигорская Правда 0 215

В Следственном комитете России для граждан доступна круглосуточная связь с Информационным центром

 

Все большей популярностью у населения пользуется возможность интерактивного взаимодействия со Следственным комитетом России через Информационный центр.

 

Это подразделение создано председателем СК России Александром Ивановичем Бастрыкиным для оперативной и непрерывной связи с гражданами.

 

В круглосуточном режиме работает аккаунт Информационного центра в «Инстаграме» — @infocentrskrf, где каждый обратившийся может оперативно получить ответы на свои вопросы и подать обращение. Сообщения вы можете направить в директ@infocentrskrf или задать вопрос в комментариях под постами аккаунта СК России.

 

Для пользователей социальной сети «ВКонтакте» также доступна круглосуточная связь через приемную председателя СК Россииvk.com/priemnaya_bastrikina и аккаунт Информационного центра vk.com/infocentrskrf.

 

Официальные страницы Информационного центра представлены и в других социальных сетях:«Фейсбук»: facebook.com/infocentrskrf,«Одноклассники»: ok.ru/group/61254572769397.

 

В Информационном центре СК России для граждан функционирует круглосуточная телефонная линия 8-800-100-12-60.

В зависимости от вопроса на звонки отвечают операторы линий:

—   «Ребенок в опасности»

—   «Телефон доверия»

—   «Остановим коррупцию»

—   «Давление на бизнес»

—   «Справочная информация»

 

Работа с обращениями граждан является одним из приоритетных направлений деятельности ведомства. Следственный комитет в лице нового подразделения – Информационного центра — будет и дальше активно использовать современные технологии для обеспечения гражданам максимального доступа к правосудию.

 

Мы на связи 24/7! Обращайтесь — мы вам поможем!

Похожие новости

Добавить комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован.

Этот сайт использует Akismet для борьбы со спамом. Узнайте как обрабатываются ваши данные комментариев.