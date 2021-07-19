Крупная победа ФК «Машук-КМВ»

ФК «Машук-КМВ» стартовал в Кубке РФ с крупной победы. В матче 1/256 финала Бетсити – Кубка РФ пятигорчане разгромили ФК «Ессентуки» со счетом 4:0. Игра прошла в Пятигорске на стадионе «Центральный». «Машук-КМВ» отрыл счет на 37-ой минуте. Прорвавшийся по левому флангу Шамиль Мавлянов пробил во вратаря, первым на добивании оказался Даниил Родин. На 54-ой минуте Родин оформляет дубль — полузащитник головой забил мяч в сетку ворот после подачи с углового. На 72-ой минуте отличился ДжамбулатДулаев, развернулся в штрафной площади и мощно пробил по воротам ФК «Ессентуки». На 88-ой минуте гости нарушили правила в штрафной площади на Никите Лысенко. С одиннадцатиметровой отметки не промахнулся Глеб Подковыров. Уверенная победа со счетом 4:0 позволила ФК «Машук-КМВ» выйти в 1/128 финала Бетсити – Кубка РФ. Стартовые составы команд: ФК «Машук-КМВ»: Давид Гиголаев, Глеб Подковыров, Степан Никитин, Игорь Парадин, Валентин Солодаренко, Ренат Гагиты, Михаил Гайворонский, Даниил Родин, Шамиль Мавлянов, Александр Сергеев, ДжамбулатДулаев. ФК «Ессентуки»: Никита Кулик, Арсен Блиадзе, Глеб Бурков, Макс Дзиов, Давид Миндадзе, Сергей Забродин, Гванзав Магомедов, Роман Джафаров, Артем Дьяконов, Эрик Караптян, Владимир Моргоев.