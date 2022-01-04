Кто лучше нарядил «Лермонтовскую елку»?

Итоги новогодней акции «Наряди лермонтовскую елку» подвели в пятигорском музее-заповеднике М.Ю. Лермонтова.

60-летнюю голубую кавказскую ель во дворе усадьбы украсили игрушками ручной работы: в этом году заявок на традиционный предновогодний конкурс поступило как никогда много, игрушки для лермонтовской елки готовили и взрослые, и дети, так что коллекция музея пополнилась десятками новых экспонатов. Главная тема поделок, конечно, лермонтовская: творчество поэта, герои его произведений, лермонтовские места и т.д.

— Шарики, гирлянды, колокольчики из самых неожиданных материалов, куклы, новогодние композиции – все это говорит о том, что фантазия наших участников поистине безгранична, — рассказали в музее.

Для победителей проекта — авторов лучших игрушек — был организован квест и экскурсия по территории музея.

Итоги акции таковы:

Третье место поделили Надежда Юртайкина (6 лет, Кисловодск, воздушные поделки «Княжна Мери»), Богдана Кравченко (11 лет, Минеральные Воды, гирлянда в винтажном стиле «Записки Лермонтова») и Анна Катасонова (9 лет, Пятигорск, искрящийся фонарик «Как зимнее солнце прекрасно…»)

Серебро досталось творческим коллективы детского сада №9 «Лесная сказка»

(пос. Анджиевский Минераловодского района) и МБОУ СОШ №8 (Пятигорск).

А победителями стали мастера и мастерицы из пятигорского детского сада №45 «Радуга» — в акции приняли участие 36 воспитанников, с ними работали заведующая Калонова Н. Н., старший воспитатель Вергунова М. В., музыкальный руководитель Алябьева С. А. и педагог по лепке из глины Плескачева Е. А.