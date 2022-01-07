Кто лучше знает ПДД?

В Пятигорске подведены итоги муниципального конкурса книжек-малышек «Детям знать положено правила дорожные»
В конкурсе приняли участие 82 воспитанника из 32 дошкольных учреждений города Пятигорска.
Особое впечатление произвели на жюри конкурса книжки-малышки, в изготовлении которых непосредственное участие принимали дети.
Кроме этого, при оценке учитывались оригинальность, нестандартность, художественное использование, качество исполнения работы и, конечно же, воспитательная, развивающая и обучающая ценности книги.
Победители и призеры награждены грамотами, а все участники сертификатами участия.
Выражаем огромную благодарность семьям воспитанников за активное участие в конкурсе! Надеемся на дальнейшее сотрудничество!