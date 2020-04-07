Кто может работать в период самоизоляции?

Губернатор Владимир Владимиров подписал распоряжение Правительства Ставропольского края, которым расширен перечень организаций (индивидуальных предпринимателей), осуществляющих деятельность в период действия в крае режима обязательной самоизоляции, сообщает пресс-служба главы края. Данным распоряжением дополнен перечень организаций, на которые не распространяется действие Указа Президента РФ об установлении с 4 по 30 апреля нерабочих дней.

Документом установлены следующие категории:

Строительные организации, а также организации и индивидуальные предприниматели, осуществляющие архитектурно-строительное проектирование и строительный контроль. Производители и поставщики строительных материалов и оборудования для строительства.

Организации, занимающиеся строительством и ремонтом автомобильных дорог.

Организации и индивидуальные предприниматели, занимающиеся техобслуживанием и ремонтом транспортных средств, производством и (или) продажей для них запасных частей и расходных материалов.

Организации, осуществляющие производство техники для весенне-полевых работ.

Исключение также сделано для организаций и предпринимателей, занимающихся производством и (или) продажей медицинских препаратов, техники, изделий и материалов, используемых для профилактики и лечения новой коронавирусной инфекции.

Отдельно оговаривается, что ограничительные меры не распространяются на химчистки и прачечные, салоны оптики, полиграфические компании, частные охранные предприятия, курьерские фирмы, службы по ремонту бытовой техники, автомойки.

В перечень также включены организации и индивидуальные предприниматели, осуществляющие деятельность в сферах телекоммуникаций и почтовой связи, салоны сотовой связи.

Кроме того, в распоряжении указано, что в период обязательной самоизоляции смогут работать расчетно-кассовые центры, адвокатские образования и Нотариальная палата Ставропольского края.