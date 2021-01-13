Кто знает лучше всех?

В Пятигорске стартовал региональный этап всероссийской олимпиады школьников. На базе ПГУ участники уже написали тесты по французскому языку. Всего же региональный этап олимпиады включает 24 общеобразовательных предмета. Задания — единые, разработанные центральными предметно-методическими комиссиями. Проходят интеллектуальные испытания с 12 по 25 февраля в Ставрополе и Пятигорске — с соблюдением всех рекомендованных Роспотребнадзором мер эпидемиологической безопасности.

В 2020/21 учебном году в региональном этапе олимпиады принимают участие учащиеся 9-11 классов: участники муниципального этапа олимпиады текущего учебного года, набравшие необходимое для участия в региональном этапе олимпиады количество баллов, установленное министерством образования Ставропольского края; победители и призеры регионального этапа олимпиады предыдущего учебного года, продолжающие обучение в школе.

Как рассказали в краевом Минобре, планируется участие более 2500 школьников из всех муниципальных и городских округов Ставропольского края. Олимпиада будет проходить на базе 7 образовательных организаций Ставропольского края: Северо-Кавказского федерального университета — 16 предметов (астрономия, биология, география, информатика и ИКТ, история, искусство (МХК), литература, математика, обществознание, ОБЖ, право, русский язык, физика, физическая культура, химия, экология); Пятигорского государственного университета — 6 предметов (английский, испанский, итальянский, китайский, немецкий, французский языки); Ставропольского государственного аграрного университета — 2 предмета (экономика, технология); Ставропольского колледжа сервисных технологий и коммерции — технология (девушки) практический тур; трех общеобразовательных организаций города Ставрополя — технология (юноши) практический тур. По результатам испытаний будут определены участники заключительного этапа олимпиады, который пройдет с 20 марта по 30 апреля 2021 года. Желаем успехов участникам!