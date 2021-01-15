Куда девать ель после праздников?

Вопрос недели про отходы: «Куда девать новогодние ели и сосны после праздников и надо ли за них доплачивать?» Горожане интересуются — региональный оператор «ЖКХ» разъясняет. Никакой доплаты от населения за вывоз хвойных атрибутов праздника не требуется. Елки и сосны после домашнего использования относятся по своим параметрам к крупногабаритным отходам. Это значит, что деревце можно вынести на ближайшую площадку, где положено складировать старую мебель, бытовую технику и другие крупные предметы обихода.

Однако следует помнить, что новогодним деревьям не место в контейнерах для твердых коммунальных отходов. Хвойники занимают много пространства в накопителе ТКО, не оставляя места для пакетов с мусором. Кроме того, при загрузке контейнера с «новогодним сюрпризом» есть вероятность поломки прессующего механизма спецтехники, за которым может последовать снятие мусоровоза с маршрута для ремонта. Недопустимо и бросать елки где попало – во дворах, на детских площадках, обочинах дорог, пустырях. Такие действия могут быть расценены как создание несанкционированной свалки, за что действующим законодательством предусмотрены штрафные санкции.

Если цивилизованно расстаться с елками и соснами, их вывоз будет производиться по графикам. Напомним, рациональное применение елкам можно найти при наличии приусадебного участка. Древесные отходы превращают в мульчу, чтобы обогатить почву. Также хвойные востребованы в зоопарках, используются для нужд животноводства.